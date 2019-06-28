İklim krizi yoksullaştıracak

250 bin kişi ise hastalıklardan ötürü hayatını kaybedebilir.

İnsan hakları, küresel politikalar, yoksulluk ve iklim krizi arasındaki ilişkinin incelendiği rapora göre 2030 ila 2050 yılları arasında küresel ısınma yılda 100 milyon kişiyi ekonomik açıdan olumsuz etkileyecek.

250 bin kişi ise hastalıklardan ötürü hayatını kaybedebilir. Artış göstereceği düşünülen yoksulluğun başlıca nedenleri arasında ekolojik dengenin bozulması sebebiyle okyanus sıcaklığının yükselmesi, besin yetersizliği, gıda üretimin azalması, kuraklık ve açlık yer alıyor.

YENİ POLİTİKA İHTİYACI

Hükümetlerin Paris Anlaşması’nın gerekliliklerine sadık kalmaması durumunda iklim krizinin ekonomik etkilerini arttıracağının belirtildiği raporda, iklim değişikliğinin ekonomi ve insan haklarına etkilerine yönelik politikaların geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Karbon salınımı ve sera gazı bazında, en zengin yüzde birlik kesimde yer alan bir kişinin, en yoksul yüzde 10’luk dilimde yer alan bir kişiden 175 kat daha fazla karbon salımına sebep olduğu belirtildi.

Temiz enerji istihdam ilişkisi

Raporda iklim krizi ve yarattığı toplumsal etkilerle mücadele konusunda birtakım öneriler de yer alıyor. Temiz enerji üretimine ağırlık vermenin önemi vurgulanırken temiz enerji sektörüne dair girişimlerin yaklaşık 18 milyon kişiye istihdam sağlayabilme potansiyeli olduğu belirtildi. Hükümetlerin iklim değişikliği ve ekonomiyi birarada düşünerek hareket etmesi, sivil toplum, aktivistler ve diğer aktörlerin temiz enerji sürecine geçişte katkıda bulunması gerektiğinin altı çizildi.