Hizbullah İsrail'in kuzeyinde bir evde toplanan askerleri vurdu

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah 7 Ekim saldırıları sonrası ilk kez konuştu. Beş gün önce duyurulan Nasrallah'ın açıklamasını dünya anbean takip etti. Son günlerde İsrail ordusu ve Hizbullah arasında artan yoğunlukta çatışmaların yaşanması nedeniyle kritik önem taşıyan açıklamada Nasrallah, "Savaşın ve soykırımın sorumlusu ABD'dir" diyerek ABD üslerine saldıracaklarını ilan etti. "Direniş güçleri ABD'nin Irak'taki ve Suriye'deki üslerine saldırı düzenleyecekler" diyen Hizbullah lideri zaten 8 Ekim'den beri İsrail'le savaştıklarını duyurdu.