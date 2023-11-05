|
Dünya

Hizbullah İsrail'in kuzeyinde bir evde toplanan askerleri vurdu

Lübnan'daki Hizbullah güçlerinin, İsrail'in kuzeyinde yerleşimcilere ait evde bir araya gelen İsrail askerlerini vurduğu bildirildi. Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamada, sivillerin öldürülmesine karşılık operasyonlar yapıldığını duyurdu.

07:47 - 5/11/2023 Pazar
AA
Hizbullah İsrail askerlerini vurdu

Hizbullah İsrail askerlerini vurdu

İsrail'in kuzeyinde bir Yahudi yerleşim yerindeki evde toplanan İsrail askerlerinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, operasyonun başarılı olduğu belirtildi.


Öte yandan, Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lebbune ve sınır bölgelerini 155 milimetrelik mermilerle vurdu ve saldırılar sırasındaki patlamalar Sur kentinden duyuldu.

İsrail ordusu, cumartesi akşamı, Lübnan'ın güneyindeki aralarında el-Vezzani, Tayr Hafra, el-Cebin, Şema'nın da olduğu bazı bölgeleri vurmuştu.

Ayrıca, İsrail Ordu Sözcüsü, yaptığı açıklamada, Lübnan topraklarında Hizbullah'a ait askeri bazı altyapıların savaş uçakları tarafından vurulduğunu bildirmişti.



#hizbullah
#israil
#Lübnan
11 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
CHP'nin yeni genel başkanı kim oldu?