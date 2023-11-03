Hizbullah lideri Nasrallah: ABD üslerine saldıracağız

Hasan Nasrallah.
Lübnan Hizbullah'ı lideri Seyyid Hasan Nasrallah, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine yönelik saldırısına misilleme olarak Gazze'nin bombalanmaya başlamasından bu yana ilk kamuoyu açıklamasını yaptı.
"Aksa Tufanı harekatı birçok cepheye yayıldı. Bugün şehitlerimizin gününü kutluyoruz. Onlar ulu bir kazanç elde ettiler. Hayatını kaybeden bu şehitler kazandılar. Kur'an'a göre Allah'ın onlar hakkında ne söylediğini okumamız bile yeter. Onlarla gurur duyuyoruz. Onlar İsrail operasyonu olmayan bir cennette olacaklar. Katliam olmayacak, ABD müdahalesi olmayacak. Bizim asıl gücümüz sarsılmaz inancımızda. Bizim kararlılığımızda, bu davaya baş koymuşluğumuzda.
Filistin halkını, Gazze halkını selamlıyoruz. Onlar televizyonlarda gördük. Erkek, kadın, çocuk bebek enkazların altından sürünerek çıktılar. Vatanları için verdikleri şeyleri kelimelere dökemeyiz. Onların cesaretini sabrını kelimelerle anlatamayız. Aynısı Batı Şeria'daki Filistinliler için de geçerli."
İsrail'den Lübnan'a sert mesaj
İsrail, İran destekli güçlü militan grup Hizbullah'ın liderinin geniş çapta beklenen konuşması öncesinde Lübnan'ı "geleceğini Hamas için feda etmemesini" ifade ederek uyardı.
'ABD üslerine saldıracağız'
Direniş güçleri ABD'nin Irak'taki ve Suriye'deki üslerine saldırı düzenleyecekler. ABD bunun bedelini ödemeli. Irak'ta yapılanların, Gazze'de yapılanların bedelini ödemeli.
'Hamas'ın kazanmasını sağlayacağız'
Savaşı ve saldırıları sona erdirmeliyiz. Hamas'ın bu direnişi kazanmasını sağlamalıyız .Gazze'nin kazanması Filistinlilerin kazanması anlamına geliyor, bölgedeki herkesin kazanması anlamına geliyor.