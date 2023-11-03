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Dünya

Hizbullah lideri Nasrallah: ABD üslerine saldıracağız

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah 7 Ekim saldırıları sonrası ilk kez konuştu. Dünyanın merakla beklediği Nasrallah'ın konuşması 5 gün önce duyurulmuştu. Son günlerde İsrail ordusu ve Hizbullah arasında artan yoğunlukta çatışmalara sahne olması nedeniyle açıklama kritik önem taşıyor. Nasrallah, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin, "Filistin ile omuz omuzayız. Aksa Tufanının bölgesel meselelerle ilgisi yok. İsrail sadece maşa. Gazze'deki soykırımdan ABD sorumlu. ABD üslerine saldıracağız" ifadelerini kullandı.

16:34 - 3/11/2023 Cuma
Güncelleme: 17:12 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hasan Nasrallah.

Hasan Nasrallah.

Lübnan Hizbullah'ı lideri Seyyid Hasan Nasrallah, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine yönelik saldırısına misilleme olarak Gazze'nin bombalanmaya başlamasından bu yana ilk kamuoyu açıklamasını yaptı.


Nasrallah'ın açıklamaları şöyle;

"Aksa Tufanı harekatı birçok cepheye yayıldı. Bugün şehitlerimizin gününü kutluyoruz. Onlar ulu bir kazanç elde ettiler. Hayatını kaybeden bu şehitler kazandılar. Kur'an'a göre Allah'ın onlar hakkında ne söylediğini okumamız bile yeter. Onlarla gurur duyuyoruz. Onlar İsrail operasyonu olmayan bir cennette olacaklar. Katliam olmayacak, ABD müdahalesi olmayacak. Bizim asıl gücümüz sarsılmaz inancımızda. Bizim kararlılığımızda, bu davaya baş koymuşluğumuzda.


Filistin halkını, Gazze halkını selamlıyoruz. Onlar televizyonlarda gördük. Erkek, kadın, çocuk bebek enkazların altından sürünerek çıktılar. Vatanları için verdikleri şeyleri kelimelere dökemeyiz. Onların cesaretini sabrını kelimelerle anlatamayız. Aynısı Batı Şeria'daki Filistinliler için de geçerli."


İsrail'den Lübnan'a sert mesaj

İsrail, İran destekli güçlü militan grup Hizbullah'ın liderinin geniş çapta beklenen konuşması öncesinde Lübnan'ı "geleceğini Hamas için feda etmemesini" ifade ederek uyardı.


'ABD üslerine saldıracağız'

Direniş güçleri ABD'nin Irak'taki ve Suriye'deki üslerine saldırı düzenleyecekler. ABD bunun bedelini ödemeli. Irak'ta yapılanların, Gazze'de yapılanların bedelini ödemeli.


'Hamas'ın kazanmasını sağlayacağız'

Savaşı ve saldırıları sona erdirmeliyiz. Hamas'ın bu direnişi kazanmasını sağlamalıyız .Gazze'nin kazanması Filistinlilerin kazanması anlamına geliyor, bölgedeki herkesin kazanması anlamına geliyor.




#Hasan Nasrallah
#Lübnan
#Gazze
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Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın açıklaması: 7 Ekim'den bu yana savaşın içindeyiz, ABD üstlerini vuracağız