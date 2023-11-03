Hizbullah lideri Nasrallah: ABD üslerine saldıracağız

"Aksa Tufanı harekatı birçok cepheye yayıldı. Bugün şehitlerimizin gününü kutluyoruz. Onlar ulu bir kazanç elde ettiler. Hayatını kaybeden bu şehitler kazandılar. Kur'an'a göre Allah'ın onlar hakkında ne söylediğini okumamız bile yeter. Onlarla gurur duyuyoruz. Onlar İsrail operasyonu olmayan bir cennette olacaklar. Katliam olmayacak, ABD müdahalesi olmayacak. Bizim asıl gücümüz sarsılmaz inancımızda. Bizim kararlılığımızda, bu davaya baş koymuşluğumuzda.