Hollanda'ya giden Türk yazılımcı yaşadığı süreci 'koca bir hayal kırıklığı' olarak tanımladı: Türkiye'de umurumda olmayan rakamlar şimdi sırtımda yük

Bana kalan bin 500 euro ile Türkiye'deki gibi yersem 600 euro'yu öğle yemeğine vermem lazım. Türkiye'de aynı yemeği yiyorum maaşıma girmeden yemek kartımdan harcıyorum. Türkiye'de her antrenman öncesi kahvemi dışarıdan söylerdim şu anda evde yapıyorum. Türkiye'de kredimi kartımı okuturken umurumda olmayan rakamlar şu an sırtımda ciddi bir yük. Daha ne söyleyeyim."