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Dünya
Hollanda'ya giden Türk yazılımcı yaşadığı süreci 'koca bir hayal kırıklığı' olarak tanımladı: Türkiye'de umurumda olmayan rakamlar şimdi sırtımda yük
Dört aydır Hollanda'da yaşayan ve yazılımcı olarak görev yapan Onur Gürel, Twitter hesabından yurt dışına göç etmenin negatif taraflarını ortaya koyan bir paylaşım yaptı. Hollanda'da alım gücünün düştüğünü söyleyen Gürel, yaşadığı deneyimi 'koca bir hayal kırıklığı' olarak tanımladı. Yaşam standardının düştüğünü ifade eden Gürel'in bu sözleri, yurt dışına göçü özendirmeye çalışan kesimin tepkisine yol açtı. Gürel, takipçilerine "Burada maaşımın yarısı bana gelmeden gidiyor. Türkiye'de kredi kartımı okuturken umurumda olmayan rakamlar şu an sırtımda ciddi bir yük. Daha ne söyleyeyim." sözleriyle cevap verdi.
12:23 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Dört aydır Hollanda'da yaşayan Onur Gürel yaşadığı süreci 'hayal kırıklığı' olarak tanımladı.

Dört aydır Hollanda'da yaşayan Onur Gürel yaşadığı süreci 'hayal kırıklığı' olarak tanımladı.

Dört aydır Hollanda'da yaşayan ve yazılımcı olarak görev yapan Onur Gürel, sosyal medya hesabından yurt dışına göç etmenin negatif taraflarını ortaya koyan bir paylaşım yaptı. Hollanda’ya Kalite Güvence mühendisi olarak giden Onur Gürel, buradaki hayatının ummadığı gibi şekillendiğini ifade etti.

HOLLANDA DENEYİMİ 'KOCA BİR HAYAL KIRIKLIĞI' OLDU

Hollanda'da alım gücünün düştüğünü söyleyen Gürel, yaşadığı deneyimi 'koca bir hayal kırıklığı' olarak tanımlayarak gerekçelerini şöyle sıraladı:

Gürel'in bu paylaşımı bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Yurt dışına göçün düşünüldüğü gibi olmadığını ifade eden Gürel'e tepki gösteren bazı kullanıcılar, Türkiye'yi karalamaya çalıştı. Paylaşımına gelen tepkilerin üzerine yeni bir açıklamada bulunan Gürel, faturalarından, günlük harcamalarına kadar tüm giderlerini detaylarıyla paylaştı.

"MAAŞIMIN YARISI BANA GELMEDEN GİDİYOR"

Gürel şöyle konuştu:

3 bin euro maaş alıyorum yarısı bana gelmeden kiraydı sağlık sigortasıydı bunlara gidiyor. Elime kalan bin 500 euro falan bunu 30 güne bölseniz bana günlük 50 euro kalıyor. 50 euro kazandığınız bir senaryoda gidip 20 euro'ya öğlen yemeğini dışarıda yiyemiyorsunuz.
Maaşım dışında benim Türkiye'de yemek kartım vardı. Her gün dışarıda yemek yesem maaşıma girmeden sadece yemek kartım bitiyordu. Türkiye'deki beyaz yakalıyla buradaki beyaz yakalının dışarıdan yemek yiyebilmesi, hizmet alabilmesi arasındaki fiyat farkını somut bir şekilde anlattığıma inanıyorum.

"TÜRKİYE'DE KREDİ KARTIMI OKUTURKEN UMURUMDA OLMAYAN RAKAMLAR ŞU AN SIRTIMDA YÜK"

Bana kalan bin 500 euro ile Türkiye'deki gibi yersem 600 euro'yu öğle yemeğine vermem lazım. Türkiye'de aynı yemeği yiyorum maaşıma girmeden yemek kartımdan harcıyorum. Türkiye'de her antrenman öncesi kahvemi dışarıdan söylerdim şu anda evde yapıyorum. Türkiye'de kredimi kartımı okuturken umurumda olmayan rakamlar şu an sırtımda ciddi bir yük. Daha ne söyleyeyim."

HOLLANDA'DA ENFLASYON SON 47 YILIN ZİRVESİNE ULAŞTI

Hollanda İstatistik Kurumu geçtiğimiz hafta ülkenin 2022 yılı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2021'de yüzde 2,7 olan yıllık enflasyon, geçen yıl yüzde 10'a çıktı. Böylece enflasyon, 2022'de yıllık bazda 1975’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Enflasyonun 2022'deki artışında özellikle enerji, akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğu belirtildi. Hollanda'da enerji fiyatları, 2022'de önceki yıla göre yüzde 114 artış kaydetti.







#Hollanda
#Onur Gürel
#Hollanda İstatistik Kurumu
1 saat önce
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Hollanda'ya giden Türk yazılımcı yaşadığı süreci 'koca bir hayal kırıklığı' olarak tanımladı: Türkiye'de umurumda olmayan rakamlar şimdi sırtımda yük
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