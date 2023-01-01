Hollanda'ya giden Türk yazılımcı yaşadığı süreci 'koca bir hayal kırıklığı' olarak tanımladı: Türkiye'de umurumda olmayan rakamlar şimdi sırtımda yük

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Dört aydır Hollanda'da yaşayan Onur Gürel yaşadığı süreci 'hayal kırıklığı' olarak tanımladı.
Dört aydır Hollanda'da yaşayan ve yazılımcı olarak görev yapan Onur Gürel, sosyal medya hesabından yurt dışına göç etmenin negatif taraflarını ortaya koyan bir paylaşım yaptı. Hollanda’ya Kalite Güvence mühendisi olarak giden Onur Gürel, buradaki hayatının ummadığı gibi şekillendiğini ifade etti.
Hollanda'da alım gücünün düştüğünü söyleyen Gürel, yaşadığı deneyimi 'koca bir hayal kırıklığı' olarak tanımlayarak gerekçelerini şöyle sıraladı:
Gürel'in bu paylaşımı bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Yurt dışına göçün düşünüldüğü gibi olmadığını ifade eden Gürel'e tepki gösteren bazı kullanıcılar, Türkiye'yi karalamaya çalıştı. Paylaşımına gelen tepkilerin üzerine yeni bir açıklamada bulunan Gürel, faturalarından, günlük harcamalarına kadar tüm giderlerini detaylarıyla paylaştı.
Gürel şöyle konuştu:
Hollanda İstatistik Kurumu geçtiğimiz hafta ülkenin 2022 yılı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2021'de yüzde 2,7 olan yıllık enflasyon, geçen yıl yüzde 10'a çıktı. Böylece enflasyon, 2022'de yıllık bazda 1975’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Enflasyonun 2022'deki artışında özellikle enerji, akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğu belirtildi. Hollanda'da enerji fiyatları, 2022'de önceki yıla göre yüzde 114 artış kaydetti.