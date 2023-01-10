Ekonomi İki ülkede daha rekor enflasyon Son 47 yılın zirvesine ulaştı
DÜNYA EKONOMİSİ

İki ülkede daha rekor enflasyon: Son 47 yılın zirvesine ulaştı

Pandemi sonrası dünya genelinde ortaya çıkan enflasyon salgını ekonomileri ciddi anlamda etkiliyor. Tokyo'da enflasyon artış oranı son 40 yılın en yüksek seviyesini görürken, Hollanda'da ise yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle geçen yıl yüzde 10'a çıkarak 1975'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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Haber Merkezi AA
İki ülkede daha rekor enflasyon: Son 47 yılın zirvesine ulaştı
Foto/arşiv

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin 2022 yılı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, 2021'de yüzde 2,7 olan yıllık enflasyon, geçen yıl yüzde 10'a çıktı. Böylece enflasyon, 2022'de yıllık bazda 1975’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

Enflasyonun 2022'deki artışında özellikle enerji, akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğu belirtildi.

Hollanda'da enerji fiyatları, 2022'de önceki yıla göre yüzde 114 artış kaydetti.

TOKYO'DA SON 40 YILIN ZİRVESİNDE

Tokyo'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yükselen enerji ve ham madde maliyetlerinin etkisiyle Aralık 2022'de, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 yükseldi.

İçişleri ve İletişim Bakanlığı (Soumu) verilerine göre, değişken taze gıda ürünleri hariç tutulduğunda Japonya'nın başkenti Tokyo'da enflasyon 16 aydır yükselişini sürdürüyor.

Yükselen enerji ve ham madde maliyetlerinin etkisiyle, Aralık 2022'de Tokyo'da TÜFE, Aralık 2021'deki orana kıyasla yüzde 4 artış kaydetti.

Bu oran, tüketim vergisi artışlarının etkisi hariç tutulduğunda Tokyo bölgesinde 1982'den beri en yüksek enflasyon artış oranı olarak kayda geçti.

Aralık 2022 için açıklanan verilere göre Tokyo'da gıda fiyatları yüzde 7,5 artarken, şehir gazı yüzde 36 ve elektrik yüzde 26 yükseldi. Enflasyon artışının nedenleri arasında, enerji ve ham madde maliyetlerinin yükselişi ile döviz kurları karşısında Japon Yeni'nin aralıklarla yaşadığı değer kayıpları gösteriliyor.

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