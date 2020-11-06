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Dünya Hong Kongda Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında polis ihbar hattı açıldı
ASYA

Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında polis ihbar hattı açıldı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Pekin tarafından uygulanan Ulusal Güvenlik Yasası ihlallerinin bildirilmesi için ihbar hattı kuruldu. Temmuz ayında büyük tartışmaların beraberinde uygulamaya giren Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında muhbirlik yapılması için hat açılması, tepkileri daha da tırmandırdı. Söz konusu yas aile birlikte vatandaşlar Ulusal Güvenlik Yasası ihlallerini iletmesi amacıyla fotoğraf, ses ve video gönderebilecekler.

Haber Merkezi AA
İnsan hakları örgütleri, ihbar hattının karşıt siyasi görüşleri olanların birbirini şikayet ettiği bir platforma dönüşebileceğini düşünüyor.
İnsan hakları örgütleri, ihbar hattının karşıt siyasi görüşleri olanların birbirini şikayet ettiği bir platforma dönüşebileceğini düşünüyor.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Pekin tarafından uygulanan Ulusal Güvenlik Yasası ihlallerinin bildirilmesi için ihbar hattı kuruldu.

BBC’nin haberine göre, Hong Kong polisi, vatandaşların Ulusal Güvenlik Yasası ihlallerini iletmesi amacıyla fotoğraf, ses ve video gönderebilecekleri bir ihbar hattı oluşturdu.

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Kişisel bilgiler paylaşılmayacak

Hong Kong polisi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, vatandaşların kişisel bilgilerini paylaşmadan ihbar hattına "ulusal güvenlik" sorunlarını iletebileceğini belirtti.

İnsan hakları örgütleri, ihbar hattının karşıt siyasi görüşleri olanların birbirini şikayet ettiği bir platforma dönüşebileceğini belirterek endişelerini dile getirdi.

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"Çok küçük bir azınlık cezalandırılacak"

Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin yaptığı açıklamada, yasanın "ulusal güvenliği tehdit eden çok küçük bir azınlığı cezalandıracağını" açıklamıştı.

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Muhalefetten kutuplaşma uyarısı

1997 yılında Britanya sömürgeciliğinden çıkıp Çin yönetimine geri dönerken en az 50 yıllık belli demokratik hakların garanti edildiği Hong Kong'da muhbirliğin teşvik edilmesi, muhalif vekillerin insanların birbirlerine şüpheyle bakmaya başlayacağı, diyaloğun önünü keseceği ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) yönetimi yanlıları ile Batı tipi demokrasi yanlıları arasındaki gerilimi daha keskinleştirebileceği ikazlarını beraberinde getirdi.

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