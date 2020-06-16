Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya İngiltere, Çinin Hong Kong güvenlik yasasına tepki gösterdi
AVRUPA

İngiltere, Çin'in Hong Kong güvenlik yasasına tepki gösterdi

İngiltere, Çin'in hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için çıkarmak istediği "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası"nın, Hong Kong'un özerkliğini zedeleyeceği ve hak ve özgürlükleri tehdit edebileceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Hong Kong halkı yasaya karşı protestolar düzenlemişti.
Hong Kong halkı yasaya karşı protestolar düzenlemişti.

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Julian Braithwaite, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden BM İnsan Hakları Konseyi'nin 43'üncü oturumunda konuştu.

  • Çin'in çıkarmak istediği yasaya tepki gösteren Braithwaite, "İngiltere, Hong Kong'un otonomisini zedeleyecek ve hak ve özgürlükleri tehdit edebilecek, Çin’in Hong Kong’a ulusal güvenlik mevzuatı getirme planından derin endişe duyuyor." dedi.

47 üyeli konseye hitap eden Braithwaite, önerilen yasanın Birleşik Krallık ve Çin tarafından kabul edilen anlaşmalara aykırı olduğunu savundu, ayrıca Çin'i, Hong Kong'daki kurumlarla iletişime geçmeye davet etti.

AB, Hong Kong konusunda Çin'i karşısına almak istemedi
DÜNYA
AB, Hong Kong konusunda Çin'i karşısına almak istemedi

Çin'in yeni güvenlik yasası

  • Çin’in Hong Kong'daki İrtibat Bürosu Direktörü Luo Huining, Hong Kong'daki hükümet karşıtı gruplara yönelik "dış müdahale, bağımsızlık yanlısı güçler ve radikal şiddetle mücadele etmek için ulusal güvenlik yasasının çıkarılması" gerektiğini açıklamıştı.

Çin hükümetince 2003'te Hong Kong'da çıkarılması talep edilen yasaya karşı bölgede kitlesel protesto hareketleri düzenlenmiş, Pekin yönetimi geri adım atmak durumunda kalmıştı.

Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası’nı kabul etti
DÜNYA
Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası’nı kabul etti

Hong Kong'un temel yasasının 23'üncü maddesi, yerel hükümetin gerekli görmesi durumunda Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik ve vatana ihanet suçlarına karşı kanunlar çıkarmasına imkan tanıyor.

  • Söz konusu "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası", bölgede Pekin yönetiminin nüfuzunu pekiştirecek en önemli yasa olarak değerlendiriliyor.
Abone Ol Google News
Gündem Libya ve Doğu Akdeniz

Gündem Libya ve Doğu Akdeniz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şansölye Merkel ile görüştü.
Kim bu hakim?

Kim bu hakim?

​Alkollü halde iki kişiye çarptı, bir de tekme tokat dövmeye kalktı.
Yasaktan sonra ilk Ezan-ı Muhammedî

​Tabelaları bile sökmediler, koca sahil hattı çürümeye terk edildi.

​Vaka sayısı artınca harekete geçtiler, en sıkı tedbirler alınacak.

​Pekin'de vakalar patladı, tüm ülke alarma geçti.

​Sosyal medya CHP liderinin minyatür heykelini konuşuyor.

​Cumhurbaşkanı törene katılmıştı 211 metreye kadar ulaştı.
Firardan propaganda yapamayacak

Firardan propaganda yapamayacak

​Dündar'a ait radyo ve internet sitesi erişime kapatıldı.

İşte A'dan Z'ye tamamlayıcı emeklilik sisteminin detayları.

Bu sezon Lizbon'da, 2021'de ise İstanbul'da.

​Vaka sayıları yeniden artışa geçmişken adliye kuyruğu...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.