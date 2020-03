Hudson uzmanından Selçuk Bayraktar paylaşımı: Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam

İdlib'de askerlerimize yönelik hain saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA'lar Halep'ten Lazkiye kırsalına kadar yüzlerce rejim askerini etkisiz hale getirdi, çok sayıda hedef nokta atışıyla imha edildi.

Bu başarılar vesilesiyle dünyanın gündemine oturan Baykar'ın üretimini üstlendiği İHA ve SİHA'ların destansı başarısıyla ilgili çarpıcı yorumlar gelmeye yapılıyor.

"Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam"

Portekizli siyaset bilimci ve Hudson Enstitüsü Araştırmacısı Bruno Maçaes, Türkiye'nin Suriye'deki büyük askeri başarısını soayal medya hesabından dile getirdi.

Türkiye'nin havada büyük üstünlük kurmasını sağlayan SİHA'lara hayranlığını gizleyemeyen Bruno Maçaes, Twitter hesabından önce

"Türkiye nasıl insansız silahlı süper güç haline geldi?" sorusunu yöneltti. Maçaes ardından, İHA ve SİHA'ları üreten Baykar firmasının Teknik Müdürü ve Türkiye’nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2’nin mimarı olan Selçuk Bayraktar için "Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, the man who changed the fate of the Middle East — Bruno Maçães (@MacaesBruno) March 1, 2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Selçuk Bayraktar İdlib'deki kuvvetlerimize elektronik destek veren sınır karakollarını ziyaret etti.

OYNAT 00:00 'Vecihi Hürkuşlar gitmiş, yerine kaportacılar gelmiş' T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar Güvenli Bölge'de Akıncı taarruzî insansız hava aracının bilinmeyenlerini anlattı. Bayraktar 'Biz yıllarca bir anlamda kaportacılık yapmışız. Nuri Demirağlar, Vecihi Hürkuşlar gitmiş yerine kaportacılar gelmiş. Dışarıdan alınan lisanlarla, almış monte etmiş. Sadece tesisin ve markanın sahibini zenginleştiren bir model gelmiş' dedi. BiP'te paylaş

