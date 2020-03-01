İki günde iki havaalanı: TSK'nın vurduğu Neyrab askeri askeri havaalanı da kullanılamaz hale geldi

Beşşar Esed rejiminin saldırılarına karşılık veren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), rejimin Halep’teki bir havaalanını kullanılamaz hale getirdi.
- Halep kent merkezinin dış kesimlerindeki Neyrab askeri havaalanı, Esed rejiminin İdlib’deki TSK unsurlarına ve sivillere yönelik saldırılarda sıkça kullandığı üslerden biri olarak biliniyordu.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait SİHA'lar ve ateş destek vasıtaları dün Neyrab askeri havaalanını hedef alan atışlar yaptı.
Ne olmuştu?
Rejim ordusu, önceki gün TSK tarafından hedef alınan Halep’in doğusundaki Kuveyras askeri havaalanındaki hava araçları ve ekipmanlarını Neyrab’a nakletmişti.
Yerel kaynaklar, Neyrab askeri havaalanının kullanılamaz hale gelmesiyle rejimin hareket alanının biraz daha kısıtlandığını belirtiyor.