Dünya İki günde iki havaalanı TSKnın vurduğu Neyrab askeri askeri havaalanı da kullanılamaz hale geldi
ORTADOĞU

İki günde iki havaalanı: TSK'nın vurduğu Neyrab askeri askeri havaalanı da kullanılamaz hale geldi

Esed rejiminin, İdlib'e yönelik saldırılarda sıklıkla kullandığı Halep'teki Neyrab askeri havaalanı, TSK tarafından hedef alınmasının ardından kullanılamaz hale geldi. Bu saldırı Suriye rejiminin bölgedeki hareket alanını iyice daralttı. TSK önceki gün de Halep’in doğusundaki Kuveyras askeri havaalanını hedef almış ve Suriye rejimi buradaki hava araçları ve ekipmanlarını Neyrab’a nakletmişti.

Haber Merkezi AA
Neyrab askeri havaalanı, Esed rejiminin sivillere yönelik saldırılarda sıkça kullandığı üslerden biri olarak biliniyor.
Neyrab askeri havaalanı, Esed rejiminin sivillere yönelik saldırılarda sıkça kullandığı üslerden biri olarak biliniyor.

Beşşar Esed rejiminin saldırılarına karşılık veren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), rejimin Halep’teki bir havaalanını kullanılamaz hale getirdi.

  • Halep kent merkezinin dış kesimlerindeki Neyrab askeri havaalanı, Esed rejiminin İdlib’deki TSK unsurlarına ve sivillere yönelik saldırılarda sıkça kullandığı üslerden biri olarak biliniyordu.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait SİHA'lar ve ateş destek vasıtaları dün Neyrab askeri havaalanını hedef alan atışlar yaptı.

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İdlib'de Rusya destekli katil Esed rejimi 34 Türk askerini şehit etmesinin ardından TSK, İdlib, Halep ve Hama'da rejim noktalarına havadan ve karadan bomba yağdırdı. Yerli üretim Anka-S ve Bayraktar TB2 SİHA'lar rejime ağır darbe vururken o anlar Esed'in televizyonunda canlı yayınlandı.

Ne olmuştu?

Rejim ordusu, önceki gün TSK tarafından hedef alınan Halep’in doğusundaki Kuveyras askeri havaalanındaki hava araçları ve ekipmanlarını Neyrab’a nakletmişti.

Yerel kaynaklar, Neyrab askeri havaalanının kullanılamaz hale gelmesiyle rejimin hareket alanının biraz daha kısıtlandığını belirtiyor.

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