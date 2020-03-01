İki günde iki havaalanı: TSK'nın vurduğu Neyrab askeri askeri havaalanı da kullanılamaz hale geldi

Hayat

Onurlu yaşamın hayalini işledim

“Hayal etmek için cesaret ettik ve gururumuz için asla pişman olmayacağız” Oscar töreninde Suriyeli yönetmen Waad Al-Kateab’in giydiği elbisenin üzerinde bu yazıyordu. Bu elbiseyi de Suriyeli modacı Reem Masri tasarladı. Masri, “ Bizi ülkemizden zorla çıkardılar, binlerce Suriyeli hayatını kaybetti. Şerefimizi ve onurumuzu ayaklar altına almaya çalıştılar. Ancak biz şerefimizi kurtarmak için hayal kurmaktan vazgeçmeyeceğiz. Waad, Oscar töreninde o elbiseyi giydi ve böylece mesajımızı tüm dünyaya duyurduk.”