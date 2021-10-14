Hükümetin 'Dünyadaki cennet' vaadine kanan Kuzey Koreliler Kim Jong-un'a tazminat davası açtı

Japonya’nın Kore Yarımadası’nı sömürgeleştirdiği dönemde çoğunluğu madenlerde ve fabrikalarda çalıştırılmak üzere Japonya topraklarına getirilen Koreliler, Japonya’da dava konusu oldu.

1959’da Kuzey Kore’nin vatandaşlarını ülkeye döndürmek üzere ücretsiz sağlık, eğitim ve iş vaadiyle başlattığı kampanyayı mahkemeye taşıyan 5 kişi, "Dünyadaki cennet" vaadiyle kandırılarak Kuzey Kore’ye kaçırıldıkları gerekçesiyle Kuzey Kore hükümeti ve lider Kim Jong-un hakkında tazminat davası açtı.

KİŞİ BAŞI 900 BİN DOLAR İSTEDİLER

Kişi başına 100 milyon yen (yaklaşık 900 bin dolar) tazminat isteyen davacıların avukatı Kenji Fukuda, Kuzey Kore’deki anti demokratik yapıya atıfta bulunarak, davadan somut bir kazanım elde etmeyi beklemediklerini ifade etti.

Fukuda, davanın amacının Kuzey Kore ile ilerde yürütülebilecek olası diplomatik ilişkilerde müzakere kozu sağlamak olduğunu aktardı.

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"DÜNYADAKİ CENNET" PROPAGANDASI NEDİR?

Japonya’nın Kore Yarımadası’nı sömürgeleştirdiği dönemde, çoğu madenlerde ve fabrikalarda çalışmak üzere 100 binlerce Koreli Japonya’ya getirilmiş, söz konusu grup 2. Dünya Savaşı’nda yaşanan mağlubiyetin ardından Japonya’da statü sorunu ile yüz yüze kalmıştı.

Kuzey Kore ise Korelileri ülkelerine döndürmek üzere 1959’da bir kampanya başlatmıştı.

1984 yılına dek süren ve Japonya hükümetinin de desteğini kazanan kampanya kapsamında Kuzey Kore, ücretsiz sağlık, eğitim, iş ve çeşitli yardımlar vaat ettiği Korelileri ülkeye dönmeye davet etmişti.

"Dünyadaki cennet" propagandasıyla yürütülen kampanya sonucunda 90 bini aşkın Koreli, Kuzey Kore’ye dönmüştü.

FOTOĞRAF 7 Yonhap Haber Ajansına göre, savunma geliştirme fuarında konuşan Kim, savunma imkanlarını artırmanın Washington veya Seul'e karşı bir savaşı amaçlamadığını belirtti. Kim, bölgedeki ABD varlığı nedeniyle Güney Kore ile mevcut gerilimi çözmenin kolay olmadığını belirterek \"ABD sık sık ülkemize düşman olmadığının sinyallerini veriyor ancak öyle olmadığına inanmak için herhangi bir davranışsal zemin yok.\" dedi.<br><br>Güney Kore'yi ülkesine karşı \"çifte standart\" uygulamakla suçlayan ve \"ikiyüzlü\" olarak nitelendiren Kim, Pyongyang'ın, Seul'ün \"meşru müdafaa haklarını ihlal etmeyi\" sürdürmesi halinde yanıt vereceğini kaydetti.<br><br> Kim, askeri imkanları artırmanın Seul'ü hedef almak anlamına gelmediğinin altını çizerek \"Düşmanımız savaşın kendisidir, belirli bir ülke ya da Güney Kore ve ABD gibi güçler değil. Ancak barış için dış çabalarımız hiçbir şekilde meşru müdafaa hakkımızdan vazgeçmek anlamına gelmiyor.\" diye konuştu.<br><br>Kuzey Kore son bir ayda 4 kez füze denemesi yapmıştı. ABD ve Güney Kore ağustosta yıllık ortak tatbikatlarını gerçekleştirmiş, bu durum Kuzey Kore tarafından tepkiyle karşılanmıştı.<br><br>Kuzey Kore hükümeti, 2020'de Güney Koreli aktivistlerin Kuzey Kore sınırına deniz yoluyla protesto içerikli broşürler yollamasına karşı tedbir almaması nedeniyle Güney Kore ile iletişim kanallarını durdurma kararı almıştı.<br><br>Kuzey ve Güney Kore arasında kapalı tutulan iletişim kanalları bir yılın ardından temmuz sonunda açılarak ilk telefon görüşmesi yapılmıştı. Düşman güçlere gövde gösterisi yaptılar dünya onları konuştu: Bu fotoğraflar damga vurdu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinde düzenlenen Savunma Geliştirme Fuarı'ndaki görüntüsüyle dikkat çekti. Kim'in fiziksel görüntüsü ve giydiği sandaletler çok konuşuldu. BiP'te paylaş

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