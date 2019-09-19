Dünya Humberto Kasırgası kategori 3 seviyesinde ilerliyor
AVRUPA

Humberto Kasırgası kategori 3 seviyesinde ilerliyor

Humberto Kasırgası kategori 3 seviyesinde ilerliyor

İngiltere'nin deniz aşırı toprağı Bermuda Adası'nda etkili olan Humberto Kasırgası, kategori 3 seviyesinde etkili oldu. Kasırga, adadaki yerleşimlerin yüzde 80'inde elektrik kesintisine neden oldu.

Haber Merkezi AA
Humberto Kasırgası.
Humberto Kasırgası.

Atlantik Okyanusu'nda oluşan Humberto Kasırgası, kategori 3 seviyesinde İngiltere'nin deniz aşırı toprağı Bermuda Adası'nda etkili oldu.

  • ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Atlantik Okyanusu'nda Bermuda Adası'nın yaklaşık 205 kilometre kuzeydoğusunda oluşan kasırganın, adanın yaklaşık 130 kilometre açığından geçerek kuzey kuzeydoğu istikametinde, okyanus açıklarına doğru ilerlediğini bildirdi.

Rüzgar hızı dün geç saatlerde 195 kilometreye kadar ulaşan kasırganın sert rüzgarlarının Bermuda kıyılarında hissedildiği belirtildi.

Meteoroloji uzmanları, tropikal fırtına gücündeki rüzgarların Bermuda'da bugün de etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

CNN'nin haberine göre, kasırga, adadaki yerleşimlerin yüzde 80'inde elektrik kesintisine neden oldu.

Elektrik şirketi Belco, kasırganın ardından sert rüzgarların ve yağışın etkili olduğu adada 27 bin 900'den fazla kişinin elektriksiz kaldığını belirtti.

Kasırga öncesinde, olası kurtarma çalışmaları için 120 asker hazır duruma geçirilirken, yetkililer, 70 bin kişiye rüzgar geçene kadar evlerinde kalmaları uyarısında bulunmuştu.

Kasırga yaklaşırken okullar, klinikler ve devlet daireleri tatil

Miami'deki ABD Ulusal Kasırga Merkezi, hafta başında, Bermuda'nın bin 260 kilometre batısında oluşan Humberto Kasırgası'nın saatte 120 kilometre rüzgar hızıyla kuzeydoğuya doğru ilerlediğini açıklamıştı.

  • Seviyesi birinci kategoriye yükseltilen Humberto Kasırgası'nın Bahamalar'ın yanı sıra Florida'dan başlayıp Kuzey Carolina'ya kadar ABD'nin kıyı kesimlerini etkisi altına alabileceği uyarısında bulunulmuştu.

Bahamalar'ı ay başında beşinci kategoride vuran Dorian Kasırgası, 50 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Kasırga alarmı: Dorian kasırgası marketleri boşalttı
DÜNYA
Kasırga alarmı: Dorian kasırgası marketleri boşalttı
600ün altına düştü

600'ün altına düştü

Terör örgütü ​PKK'nın dağ kadrosuna büyük darbe.
Seferberlik başladı

Seferberlik başladı

​İzmir'de yanan orman alanı şubata kadar ağaçlandırılacak.
Atamalar yapıldı

Atamalar yapıldı

​425 şehit yakını ve gazinin ataması gerçekleşti.
Nefes kesen 1 gün

Nefes kesen 1 gün

6 ay süren çok sayıda zorlu eğitimden geçiyorlar.
43 aile nöbette

43 aile nöbette

​HDP binası önündeki eyleme katılan aile sayısı artıyor.
Pişman ettirdi

Pişman ettirdi

Galatasaray, 'gol makinesi'ni elinden kaçırmış.

4 bin<br>kaçak tespit edildi

4 bin
kaçak tespit edildi

​Çevre ve Şehircilik Bakanlığı özel bir ekip kurdu.
Ünlüler 'birlikte yapalım' dedi

Ünlüler 'birlikte yapalım' dedi

Sanatçılar Darülaceze kampanyasına konser gelirlerini bağışladı.
Patriotlar koruyamıyor

Patriotlar koruyamıyor

Suudi Arabistan'a yönelik saldırı sonrası tartışmaya açıldı.
İlçe halkı şokta

İlçe halkı şokta

Denizden çuval çuval topladılar.
FIFA üstünü çizdi: <br>"Tekrar edilmez!"

FIFA üstünü çizdi:
"Tekrar edilmez!"

​Avrupa'daki örneklerle maç tekrarı iddialarını masaya yatırdık.
Metrobüsteki yer<br>kavgasında kan aktı

Metrobüsteki yer
kavgasında kan aktı

Polis metrobüse binerek kaçan 2 şüpheliyi arıyor.
Telefonlara çıkmıyor

Telefonlara çıkmıyor

​Amerika iki lider arasındaki bu krizi konuşuyor.
Dolara yeni hamle

Dolara yeni hamle

Merkez Bankası gecelik faizi indirdiğini açıkladı.
Hannibal damat

Hannibal damat

Isırarak dudağını parçalamıştı: Cezası belli oldu...
Yarına dikkat!

Yarına dikkat!

​Meteoroloji ve valilikten İstanbul'a uyarı yapıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.