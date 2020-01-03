İHH Başkanı Yıldırım'dan İdlib için acil yardım çağrısı: Hangimiz böyle çadırlarda kalmak isteriz?

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, İdlib'in güney kırsalından Türkiye- Suriye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kalan siviller için kurdukları kampı ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

OYNAT İnsanlık dramının yaşandığı İdlib'e Sadakataşı'ndan yardım Sadakataşı Derneği, İdlib'in Harbanuş bölgesine acil insani yardım malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor. Türkiye sınırına göç eden zor durumdaki ailelere bot, mont, bebek bezi ve bisküvi dağıtımı gerçekleştirildi. Destek olmak isteyen hayırseverler, İdlib yardımlarına destek olmak için banka hesap numaralarına, 'www.sadakatasi.org.tr web' adresinden ulaşabilir. Hayırseverler, tüm operatörlerden İDLİB yazarak 2989'a SMS göndererek 5 lira destekte bulunabiliyor. BiP'te paylaş

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İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, bölgeyi ziyaret etti.

Kampın bombardımandan kaçan siviller için kurulduğunu belirten Yıldırım, "Bombardımandan kaçıp açıkta kalan insanlar oldu. Bu nedenle acil bir şekilde bu kamp alanına çadır kurarak aileleri yerleştirdik. Yeni kurmuş olduğumuz bu kampta altyapı çalışmaları devam ediyor. 1 hafta içinde kamp alanında okul, sağlık merkezi, ücretsiz giyim mağazası, mescit ile lavabo- banyo hizmete açacağız" dedi.

Bülent Yıldırım, çocuklarla tek tek ilgilendi.

DÜNYA İdlib saldırıları nedeniyle 44 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti

"Bugün 1500 çadır daha geldi"

Mevcut yardım çalışmalarının yeterli olmadığını kaydeden Bülent Yıldırım, şunları söyledi:

Yıldırım, çadırları gezerek bölgede yaşayanlarla konuştu.

FOTOĞRAF 29 İç savaştan önce 1, 5 milyon Suriyelinin yaşadığı İdlib kentinin nüfusu, Esad rejiminin saldırılarıyla muhalif güçlerin topraklarını kaybetmesi üzerine oluşan iç göçle 4 milyona ulaştı. Esad karşıtı sivillerin ve muhaliflerin son kalesi haline gelen İdlib’de ateşkes kararına rağmen Rusya ve rejim bombardımanı devam ediyor. Kentin güneydoğusundaki Maaret El Numan ve Serakip ilçelerine savaş uçaklarıyla yapılan bombardıman nedeniyle her gün onlarca sivil hayatını kaybederken, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin sayısı 120 bini aştı. Geçici hükümete bağlı kuvvetlerin Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) eklenmesiyle ortaya çıkan ve Zeytin Dalı ile Fırat Kalkanı bölgelerinde hâkimiyetini sürdüren Suriye Milli Ordusu (SMO), İdlib'e destek gönderme kararı aldı. İdlib'deki ılımlı muhalifleri temsil eden Ulusal Kurtuluş Cephesi de (UKC) tüm savaşçılarını direnmek için İdlib''in güneyine davet etti. Canlarını kurtarmak için yaşadıkları topraklardan ayrılarak Türkiye sınırına yakın yerlere göç eden Suriyeliler, uzun araç konvoyları oluşturdu. Araçlarına yükledikleri eşyaları ve hayvanlarıyla birlikte yaşam savaşına koyulan sivillerin büyük bir çoğunluğu Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekâtıyla terörden arındırılan bölgeye göç ederken, bazıları da Türkiye sınırına yakın arazilerde çadır kurmaya başladı. Yağmurlu ve soğuk kış günlerinde çaresiz kalan siviller, belirli aralıklarla kendilerine yaşam, hijyen, giyecek ve çadır yardımında bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Türk Kızılay ve Diyanet Vakfı ile diğer yardım kuruluşlarına teşekkür etti. Bombardıman nedeniyle Halep kırsalında yaşadıkları köyü ailesiyle birlikte terk eden ve bir yakınının kamyonetiyle terörden arındırılan Afrin’e doğru hareket eden Ahmad Bekru, füzeler nedeniyle evlerinin yıkıldığını belirterek, “Çocuklarımızı bombalardan kaçırdık. Çocuklarımızın suçu nedir? Müslümanlar olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyoruz. Bizler sana güveniyoruz. Savaşı durdursunlar. Birleşmiş Milletler’den de aynı şeyi talep ediyoruz. Esad ve Putin savaşı durdursun. Bizler artık güvenli bir yerde oturmak, güvenli şekilde yaşamak istiyoruz. Acılardan ve savaştan artık yorulduk, bıktık. Ne olur sesimizi duysunlar” diye konuştu. Eşi, çocukları ve torunlarından oluşan 11 kişilik aile grubuyla birlikte, saldırı altındaki Maaret El Numan’dan kaçan Mustaf Abu Dahil ise şunları söyledi: “Rusya, İran ve Esad rejimi uçaklarla köyümüze saldırı düzenledi ve biz kaçmak zorunda kaldık. Saldırılar çok şiddetliydi, ölebilirdik. Bu nedenle kuzeye geldik. Sırf bizim ilçemizden 100 binin üzerinde insan geldi. İdlib’in kuzeyi güvenli ama kalacak yer yok. Boş bulduğumuz bir yere branda, ip, battaniyelerle derme çatma çadır kuruyoruz. Uçak saldırıları nedeniyle başka çaremiz yok. Ailemizin can güvenliği yok. Hava burada soğuk ama yapabileceğimiz başka bir şey yok. Halimizi gören, çaresizliğimizi duyanlardan yardım bekliyoruz.” Esad rejiminin son bir haftada muhaliflerin elinden aldığı bazı köy, beldeler şunlar: Cercanez, Sırman, Sukeya, Ebu Mekki, Tehtaaya, Muaysurune, Hülübbe Tuh, Krestene, Krati, Ebu Şerci, Mudeyrise, , Um Celal, Um Tüveyne, Kıt, Hirakı, Mıntar, Sıhal, Es Sırc, Seyyadi, Tel Şeyh, Furce, Breysa, Rabia, Ureybe, Şara, Ebu Habbe. 120 bin kişi Türkiye sınırına akın etti: Boş arazilere çadır kurdular Rusya destekli Esad rejiminin son günlerde İdlib'in güneydoğusuna saldırılarını artırması nedeniyle evlerini terk eden yaklaşık 120 bin Suriyeli, eşyalarını da taşıdıkları uzun araç konvoylarıyla Türkiye sınırına yakın bölgelere ve terörden arındırılan Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgelerine göç ediyor. Yerleşecek mekan bulamayan çok sayıda sivil, sınıra yakın yerlerdeki tarım arazilerine çadır kurmaya başladı. BiP'te paylaş

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"Hangimiz böyle çadırlar içinde yaşamak isteriz? Çadır hayatı gerçekten zor; ama bu imkanı bile elde edemeyen insanlar var. Bugün 1500 çadır daha geldi. Onları da kurarak ihtiyacı gidermeye çalışacağız. İhtiyacın tamamına yetişebilmemiz için yardımların acil olarak artırılması gerekiyor. Uzun vadede ise çadır hayatına tamamen son verip bu çadırları eve çevirerek aileleri yerleştirmeyi planlıyoruz. İdlib'den bütün vicdan sahiplerine sesleniyorum. Halkımız ve sivil toplum kuruluşları bu zor şartlar altında yaşayan insanları unutmasınlar. Ayrıca uluslararası bütün güçler devreye girerek bu saldırıları durdurmak zorunda. Çünkü hala saldırılar devam ediyor. Birkaç gün önce okul vuruldu. Çocuklar öldürüldü. Bu çocuklara kimse kıymasın. Bu çocukları bombardımandan, soğuktan, annesizlik ve babasızlıktan kurtarmak isteyen herkesi yardımda bulunmaya davet ediyorum."

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