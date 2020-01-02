TVNET Özel Yayını'nda STK Başkanları İdlib'e yardım çağrısında bulundu: Bölgede çadır kurulacak yer kalmadı! İdlib'te Esed rejimi, destekçileri Rusya ve İran saldırılarından kaçan halkın yaşadığı insanlık dramına sessiz kalmadılar. STK Başkanları, TVNET Özel Yayını'nda bir araya gelerek İdlip'te yaşanan insanlık dramına karşı yardım çağrısında bulundu. Sadakataşı derneği başkanı Kemal Özdal, "Aniden bombardıman başlayınca insanlar kaçmış, bir binaya sığınmış 11 kadınla karşılaştık, kadınları çocuklarını enkaz altında bıraktık cenazesini bile kılamadan geldik diye, erkekler çaresizlikten ağlıyordu" sözleri ile yaşanan acıyı anlattı.

Haber Merkezi 02 Ocak 2020, 11:30 Son Güncelleme: 02 Ocak 2020, 12:21 Tvnet Yeni Şafak