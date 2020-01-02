Dünya TVNET Özel Yayınında STK Başkanları İdlibe yardım çağrısında bulundu Bölgede çadır kurulacak yer kalmadı
ORTADOĞU

TVNET Özel Yayını'nda STK Başkanları İdlib'e yardım çağrısında bulundu: Bölgede çadır kurulacak yer kalmadı!

İdlib'te Esed rejimi, destekçileri Rusya ve İran saldırılarından kaçan halkın yaşadığı insanlık dramına sessiz kalmadılar. STK Başkanları, TVNET Özel Yayını'nda bir araya gelerek İdlip'te yaşanan insanlık dramına karşı yardım çağrısında bulundu. Sadakataşı derneği başkanı Kemal Özdal, "Aniden bombardıman başlayınca insanlar kaçmış, bir binaya sığınmış 11 kadınla karşılaştık, kadınları çocuklarını enkaz altında bıraktık cenazesini bile kılamadan geldik diye, erkekler çaresizlikten ağlıyordu" sözleri ile yaşanan acıyı anlattı.

Haber Merkezi Tvnet Yeni Şafak
Yerinden edilmiş halk, bu karda kışta çadırlarda kalıyor.
Yerinden edilmiş halk, bu karda kışta çadırlarda kalıyor.

İdlib'te Esed, Rusya ve İran destekli grupların saldırılarından kaçan halk, yaşam mücadelesi veriyor.

TVNET özel yayınına, Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz ve İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Başkan Vekili Hüseyin Oruç katıldı.

Yerinden edilmiş Suriyeli siviller İdlib'de yaşama mücadelesi veriyor.

  • Yayında dört yardım kuruluşu Kızılay, İHH, Sadakataşı, Deniz Feneri başkanları, İdlip ve civarında yaşanan korkunç durumla ilgili çok çarpıcı bilgiler verdi. İdlib'e büyük yardım çağrısı yapan başkanlar;
  • - Bir camiye sığınmış, soğuktan titreyen 3 aylık çocuğunu emziremeyen kadın ağlıyor, neden diye sorduğumuzda gelen cevap: “Bombardımanlar sonucu sütüm kesildi!”
  • - Aniden bombardıman başlayınca insanlar kaçmış, bir binaya sığınmış 11 kadınla karşılaştık, kadınları çocuklarını enkaz altında bıraktık cenazesini bile kılamadan geldik diye ağlıyor, erkekler çaresizlikten ağlıyor, şu ayetteki zavallı erkeklerin binlercesi orada: “Size ne oldu da Allah yolunda ve «Rabbimiz! Bizi, halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla!» diyen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz!”
  • - Son bir ay içerisinde 1500 çocuk ve kadın öldürüldü.
  • - 130 km’lik alanda çadır kurulacak yer kalmamış.
  • - 20.000 insana çadır ulaşamadığından dolayı zeytin ağaçları altında açık alanda dondurucu soğuklarda bekliyormuş.
  • - Türkiye’de kendini ve insanlığını bilmez ırkçı mesajlardan ötürü yardımlar azalmış durumda. Türkiye’den gelen yardımlarda ciddi azalma var: Aş evlerini, Fırınları neredeyse çalıştıramıyoruz!
  • - Daha bugün tepeyi geçemediği için bombardımana maruz kalan 20 kişi yaşamını yitirdi! Göç edenlerin çoğu kısa zamanda geri dönemeyecek. İdlib’te yapılan Tıp fakültesi’nde doktor kalmadı; katledildi!
  • - Bir hastaneyi bile yedi kez vuranlar; evleri hayli hayli vururlar! Ölenler çocuklar, sivil kadınlar değil mi? İslam dünyası ve insanlık niye susuyor!

TVNET'ten İdlib özel yayını

İdlib'te bombardımandan kaçanların sığınağı cami oldu
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İdlib'te insanlık dramı yaşanıyor.

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