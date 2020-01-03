Dünya İdlib saldırıları nedeniyle 44 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti
ORTADOĞU

İdlib saldırıları nedeniyle 44 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, 44 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Haber Merkezi AA
Suriye'nin İdlib'inde zorunlu göç devam ediyor.
Suriye'nin İdlib'inde zorunlu göç devam ediyor.

İdlib'de Rusya, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırıları nedeniyle, Türkiye sınırına son dört günde 44 bin sivil daha göç etti. Geçen kasım ayı başından bu yana yerinden edilenlerin sayısı 328 bini geçti.

  • Rusya, Esed rejimi ve İran destekli grupların, saldırılana devam etmesiyle İdlib'in Maarratinüman ilçesi ile civar köylerinde yaşayan ailelerin Türkiye sınır hattına yakın bölgelere kaçışları sürüyor.

Yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, son dört gün içinde 44 bin sivili yerinden edildiğini söyledi.

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Hallaj, geçen yılın kasım ayı başından bu yana özellikle rejim ve Rusya’nın saldırılarından Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki bölgelere kaçanların sayısının 328 bin 418'e bine ulaştığını ifade etti.

Saldırıların yeniden şiddetlenmesi halinde İdlib'in güneyindeki Cebel ez-Zeviye bölgesinde de göçlerin başlamasından, böylece 250 bin sivilin daha yerinden edilmesinden endişe ediliyor.

İnsanlık dramının yaşandığı İdlib'e Sadakataşı'ndan yardım
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İnsanlık dramının yaşandığı İdlib'e Sadakataşı'ndan yardım
Sadakataşı Derneği, İdlib'in Harbanuş bölgesine acil insani yardım malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor. Türkiye sınırına göç eden zor durumdaki ailelere bot, mont, bebek bezi ve bisküvi dağıtımı gerçekleştirildi. Destek olmak isteyen hayırseverler, İdlib yardımlarına destek olmak için banka hesap numaralarına, 'www.sadakatasi.org.tr web' adresinden ulaşabilir. Hayırseverler, tüm operatörlerden İDLİB yazarak 2989'a SMS göndererek 5 lira destekte bulunabiliyor.

İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor.

Saldırılardan kaçarak evsiz kalan binlerce aile, yardım bekliyor.

İdlib'de yeni tahrik: Gözlem noktalarını işlevsiz hale getirmek istiyorlar
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İdlib'de yeni tahrik: Gözlem noktalarını işlevsiz hale getirmek istiyorlar

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti.

İdlib'in çocuk mezarcıları: Savaş ve ölümden başka bir şey görmediler
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İdlib'in çocuk mezarcıları: Savaş ve ölümden başka bir şey görmediler
Suriye'de 2011 yılı itibariyle dünyaya gelen çocuklar, ülkede savaştan başka bir şey görmedi. İş ve eğitim olanaklarının olmadığı birçok bölgede yüz binlerce çocuk bir gün olsun okula gidemedi. Cevad ve Yazan kardeşler bu çocuklardan biri. Esed rejiminin saldırıları nedeniyle Halep'ten İdlib'e göçmek zorunda kalan ailelerin geçimini sağlamak için mezar kazıyorlar.

Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü.

Rusya’nın başını çektiği saldırıların yoğun olduğu alanlardan nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı.

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