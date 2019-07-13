İdlib’e ölüm yağıyor!

Suriye’deki Esed rejiminin İdlib ili merkezi ve Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 sivil öldü, 35 sivil yaralandı. Esad rejimine ait savaş uçakları, dün sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Maarratinnuman ve Han Şeyhun ilçesi ile İdlib kent merkezine hava saldırıları düzenliyor.

ENKAZ ALTINDA OLANLAR VAR

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esad rejiminin hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 8 sivil yaşamını yitirdi, 35 sivil yaralandı. Ekipler enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Öte yandan rejim güçleri Maaratinnuman ilçesinden bir ekmek fırınını hedef aldı. Saldırı sonrası fırın hizmet dışı kaldı.

Maarratinnuman ve Han Şeyhun ilçesi ile İdlib kent merkezine yoğun saldırı yapılıyor.

CUMA NAMAZI KILINAMADI

Sekiz sivilin yaşamını yitirdiği, 35 sivilin yaralandığı saldırılar neticesinde cuma namazı, Türkiye sınırındaki kamp bölgesi hariç, İdlib kent merkezi ve tüm ilçelerinde iptal edildi. Yoğun saldırılar, son dönemde İdlib’de cuma namazının sık sık iptal edilmesine yol açıyor.

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib’in merkezi, Mart 2015’te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor. Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017’deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini “Gerginliği Azaltma Bölgesi” ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018’de Soçi’de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

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