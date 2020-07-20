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Dünya IKBYden flaş açıklama PKK mensupları hayati tehlikeye rağmen örgütten kaçmaya hazır
ORTADOĞU

IKBY'den flaş açıklama: PKK mensupları hayati tehlikeye rağmen örgütten kaçmaya hazır

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, terör örgütü PKK mensuplarının ölüm pahasına da olsa örgütten kaçmaya hazır olduğunu belirtti. Terör örgütü PKK'nın IKBY'ye yönelik ithamlarının sert bir dille eleştirildiği açıklamada, "PKK'nin kendine sorması gereken şudur: Neden insanlar saflarımı terk ediyor ve neden hayati tehlikeye rağmen kaçmaya hazırlar" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
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IKBY İçişleri Bakanlığı, PYD/PKK elebaşılarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm'ün Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim olmasında IKBY'nin yer aldığı iddialar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Yeğen Müslüm'ün kendi imkanlarıyla 14 Temmuz'da kaçak yollarla Türkiye'ye geçtiği ve ertesi gün Mersin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bu sürecin IKBY ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığı ifade edildi.

PKK'DAN KAÇMAYA HAZIRLAR

Terör örgütü PKK'nın IKBY'ye yönelik ithamlarının sert bir dille eleştirildiği açıklamada, "İftira atmak yerine PKK'nin kendine sorması gereken şudur: Neden insanlar saflarımı terk ediyor ve neden hayati tehlikeye rağmen kaçmaya hazırlar." ifadeleri kullanıldı.

Dalya Mahmut Müslüm, Mersin Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu 15 Temmuz'da teslim olmuştu

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