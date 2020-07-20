Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem PKK çözülmeyi durduramıyor Emperyalist devletlerin kuklası PKK son demlerini yaşıyor
POLİTİKA

PKK çözülmeyi durduramıyor: Emperyalist devletlerin kuklası PKK son demlerini yaşıyor

PYD/PKK elebaşı Salih Müslim’in yeğeni Dalya Müslim’in Mersin’de teslim oluşu terör örgütündeki çöküşün son göstergesi oldu. Nokta operasyonlar ve Pençe harekatlarında darbe alan PKK’nın Batı’dan beklediği desteği alamadığı görülüyor. Diyarbakır annelerinin evlatlarını kurtarmak için verdikleri mücadele de önemli eşik oldu.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kararlı mücadeleyle dağılma noktasına gelen terör örgütünden kopuşlar hız kazanırken, ocak ayından beri ikna edilerek teslim olan PKK’lı sayısı 110’a ulaştı. PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslim’in yeğeni Dalya Mahmut Müslim, polisin ikna çalışması sonucu 15 Temmuz günü Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne teslim oldu. Müslim’le birlikte eşinin de güvenlik güçlerine teslim olduğu iddia ediliyor. Dalya Mahmut, ifadesinde 2013 yılından bu yana örgütte yaşadıkları, Salih Müslim’i koruyan yapı, örgütün Avrupa’daki uzantıları, örgüte mali ve maddi yardımların kimden geldiği, kamplarda yaşananlar konusunda detaylı bilgiler verdi. Yine bu ay polis ekiplerinin özverili çalışmasıyla teslime ikna olan gri kategorideki bir terörist, Hakkari’de komandolarca “Gel, korkma emniyettesin. Devletin şefkatli kollarına hoş geldin” sözleriyle karşılandı. Temmuz ayı ortasında Suriye kuzeyinden kaçan bir PKK/YPG’li de Nusaybin hudut karakoluna gelerek ‘yaşamayı’ seçmiş, aynı ay Irak kuzeyindeki Habur’da ise 5 PKK’lı, örgüt barınaklarından kaçarak teslim olmuştu.

Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi
OYNAT 00:39
Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi
Hakkari'de asker eşi ve henüz 11 aylık olan bebeğinin bulunduğu araç, bebek katili PKK'lılar tarafından EYP ile patlatılmış, anne ve bebeği de şehit düşmüştü. Bebek katillerinin hain saldırısı sonrası kışlalar intikam marşlarıyla inledi.

EMPERYALİST KUKLA

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin son dönemdeki büyük harekâtları Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan sonrası Avrupa’dan istediği desteği bulamayan terör örgütü, Suriye kuzeyinde de bazen ABD bazen de Rusya’nın güdümüne girdi. Örgütün emperyalist devletlerin emrinde hareket ettiği gerçeğinin son yıllarda iyice açığa çıkması PKK tabanında çözülmeyi hızlandıran etkenlerden biri oldu. Amerika’nın petrol bekçiliğini yapmak istemeyen teröristleri ikna çalışması da bu nedenle güvenlik güçleri açısından kolaylaştı.

PKK'nın çöküşü: Terör örgütü artık doğal afet ve kazaları üstleniyor
GÜNDEM
PKK'nın çöküşü: Terör örgütü artık doğal afet ve kazaları üstleniyor

ÇÖKÜNTÜ HAD SAFHADA

  • Yurt içi ve sınır ötesinde eşzamanlı operasyonlarla sıkışan örgüte Pençe-Kaplan’la da büyük darbe vuruldu. Haftanin üzerinden Kandil-Sincar bağlantısı kesilen PKK’da moral çöküntü katlandı. Bu tabloyu zamanında ve etkili bir şekilde değerlendiren istihbarat unsurları ikna faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Diyarbakır annelerinin çocuklarını örgütten kurtarmak için verdikleri mücadele de ikna stratejisinin kritik önemdeki bir diğer unsuru oldu. Aynı zamanda örgütün çok sayıda elebaşı da MİT-TSK ortaklığındaki nokta operasyonlarla imha edildi. Türkiye içerisindeki terörist sayısının 400’ün altına düştüğü, Irak kuzeyindeki örgüt yuvalarının da darmadağın edildiği tablo göz önüne alındığında “PKK’nın bitişi hiç olmadığı kadar yakın” yorumları yapılıyor.

Kandil Avrupa'ya taşındı: Biz vuruyoruz, Avrupa destekliyor
DÜNYA
Kandil Avrupa'ya taşındı: Biz vuruyoruz, Avrupa destekliyor
Abone Ol Google News
Şampiyon Başakşehir

Şampiyon Başakşehir

Medipol Başakşehir Süper Lig'de şampiyon olan 6. takım oldu.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

​Trakya ve Marmara için sağanak yağış bekleniyor.
Derbinin kazananı Beşiktaş

Derbinin kazananı Beşiktaş

​Siyah beyazlılar evinde Fenerbahçe'yi 2-0 yendi.
Gözyaşlarına<br>hakim olamadılar

Gözyaşlarına
hakim olamadılar

Karşılaşma sonrasında derin üzüntü.
Trabzon şaşırtmadı

Trabzon şaşırtmadı

​2 kez öne geçen Trabzonspor sahasında 4-3 mağlup oldu.
Perde ile kapatılacak

Perde ile kapatılacak

​Ayasofya Camii'ndeki ikonalarla ilgili konuştu.

Süper Lig'den düştüler

Süper Lig'den düştüler

​Konyaspor'un galibiyeti sonrası ligden düşen ilk takım belli oldu.

Günlük vaka<br>sayısı stabil

Günlük vaka
sayısı stabil

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saati açıkladı.

Bomba yüklü<br>araçla saldırdılar

Bomba yüklü
araçla saldırdılar

Suriye'nin Azez ilçesindeki saldırıda 5 sivil öldü.
Bu kasabada<br>evler parlıyor

Bu kasabada
evler parlıyor

Binalar gök taşının düştüğü yere kuruldu.
Üç gündür aranıyor

Üç gündür aranıyor

Üniversiteli Pınar Gültekin kayıplara karıştı.
Yüzlerce <br>sandalye getirildi

Yüzlerce
sandalye getirildi

​Seyircisi en az takımdan dikkat çeken hazırlık.
Alman papazdan<br>Ayasofya çıkışı

Alman papazdan
Ayasofya çıkışı

"İbadete açılmasında sizi üzen ne olabilir?"
Erdoğan Ayasofya Camii'nde

Erdoğan Ayasofya Camii'nde

​24 Temmuz'daki ilk cuma namazı öncesi incelemelerde bulundu.
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Uygur Türklerine yönelik zulüm politikaları sebebiyle Çin'e sert çıktı: Yaşananlar korkunç ve iğrenç
Dünya

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Uygur Türklerine yönelik zulüm politikaları sebebiyle Çin'e sert çıktı: Yaşananlar korkunç ve iğrenç

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinin sorumlusu olarak gördükleri Çin'e karşı yaptırımların geçiştirilmemesi gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İkonalar ışıkla değil perdeyle kapatılacak
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İkonalar ışıkla değil perdeyle kapatılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ayasofya Camii hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Ayasofya'daki mozaik, fresk ve tasvirlerin kapatılmasıyla ilgili konuşan Kalın, "Işık sistemi olmayacak. Bir perde sistemiyle bunların kapatılması üzerinde çalışılıyor şu anda, son aşamaya gelinmek üzere. Buradaki temel ilke bu mozaiklere, tasvirlere, binanın tarihi dokusuna ve mimarisine hiçbir şekilde zarar verilmemesi" ifadelerini kullandı. Açılışa katılacak kişi sayısıyla ilgili de bilgilendirmede bulunan Kalın, "Şimdi bir rakam vermek istemiyorum, o da değerlendiriliyor. 'Hijyenik şartlara uygun bir şekilde bu nasıl temin edilir?' diye. Orada öncelikle bir kere cuma namazının ve bir büyük mabet olarak Ayasofya Camisi'nin mehabetine uygun, yani o günün şanına, şerefine uygun bir şekilde, vakar ile sakin bir şekilde bu açılışın gerçekleşmesi hedefleniyor" şeklinde konuştu.
Sergen Yalçın'dan takımdan ayrılan Victor Ruiz'e tepki
Spor

Sergen Yalçın'dan takımdan ayrılan Victor Ruiz'e tepki

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçı öncesinde takımdan ayrılan İspanyol stoper Victor Ruiz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ruiz'in yaptığının doğru olmadığını söyleyen Yalçın'ın sözleri sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarların desteğini aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.