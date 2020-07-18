Son dakika: PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni ikna çalışması sonucu teslim oldu PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni ikna çalışması sonucu teslim oldu PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, ikna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Müslüm, emniyetteki ilk ifadesinde, bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sözcüsü Salih Müslüm'ün öz yeğeni olduğunu, Suriye'de faaliyet gösteren ve kırmızı kategoride aranan "Esma Samur" kod adlı terörist Gülten Altaş'ın yakın korumalığını yaptığını söyledi.

Haber Merkezi 18 Temmuz 2020, 11:39 Son Güncelleme: 18 Temmuz 2020, 12:36 AA