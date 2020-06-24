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Dünya Avrupanın teröristleri PKKlı hainleri fedakar insanlar olarak tanımlayıp yargının önüne çıkarmak istemiyorlar
AVRUPA

Avrupa’nın teröristleri: PKK'lı hainleri 'fedakar insanlar' olarak tanımlayıp yargının önüne çıkarmak istemiyorlar

DEAŞ’lı teröristleri kabul etmemek için bin dereden su getiren Avrupa ülkeleri, PKK’lılara ‘fedakâr insanlar’ muamelesi yapıp bağrına basıyor. İçişleri Bakanlığı’nın ‘Geri Dönen Yabancı Terörist Savaşçılar’ raporunda PKK’lıların yargı önüne bile çıkarılmadığı belirtilerek, ‘örgütüne göre muamele’ye dikkat çekildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
PKK'lı teröristlere destek veren grup Avrupa polisinin koruması eşliğinde paçavra ile yürüyor.
PKK'lı teröristlere destek veren grup Avrupa polisinin koruması eşliğinde paçavra ile yürüyor.

İçişleri Bakanlığı, yabancı terörist savaşçıları (YTS) konu alan önemli bir rapor hazırladı. İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ‘Geri Dönen Yabancı Terörist Savaşçılar (GYTS) ve Kaynak Ülkelerin Güvenlik Politikaları’ isimli raporda, Irak ve Suriye’deki yabancı teröristlerin gönderildikleri ülkelerde ‘örgütüne göre muamele gördüğüne’ dikkat çekildi. Rapora göre, DEAŞ üyelerini kabul etmekte zorluk çıkaran Avrupa ülkeleri, sözkonusu PKK/YPG’liler olunca onları hem ‘gönüllü savaşçılar’, ‘fedakar insanlar’ olarak tanımlıyor hem de yargı önüne çıkarmayarak adeta bağrına basıyor. Rapor aynı zamanda GYTS’lerin gittikleri yerde terör örgütlerine yeni eleman kazandırma faaliyeti içinde olabileceğini gözler önüne seriyor.

YENİ TEHDİT UNSURLARI

DEAŞ ile PKK arasında devir teslim tiyatrosunun devam ettiği yıllar boyunca ABD ve Avrupa’dan binlerce terörist, Suriye’ye gelerek terör örgütü saflarına katıldı.

GYTS kaynaklı güvenlik problemlerini başlıklar altında inceleyen İçişleri Bakanlığı, ülkelerine gönderilenlerin hâlâ terör faaliyetleriyle meşgul olabileceğine şu cümlelerle dikkat çekti:

* (GYTS’ler) Terör örgütlerine yeni eleman temini için gayret sarf edebilir, özellikle gençlerin radikalleştirilmesi için çalışabilirler.

* Yeni çatışma alanlarına ulaşmak isteyen bireylerin sevkinde görev alabilirler, yeni terör örgütleri oluşturabilirler.

* Terör eylemlerinin etkisini artırmak, hedef olarak belirlenen ülkeleri sembolik değerleri üzerinden yıpratmak, terör örgütlerinin fikirlerini daha geniş kitlelere aşılamak gibi amaçlarla propaganda yapabilecekleri de düşünülmektedir.

* Terör örgütüne finansal destek sağlamak için çalışabilirler.

AYRIMCILIK YAPIYORLAR

DEAŞ ile PKK arasında devir teslim tiyatrosunun devam ettiği yıllar boyunca ABD ve Avrupa’dan binlerce terörist, Suriye’ye gelerek terör örgütü saflarına katıldı.

Raporda PKK/PYD/YPG içerisindeki yabancı teröristlere ilişkin tespitler dikkat çekici. DEAŞ bünyesindeki YTS’ler ile PKK’ya katılanlar arasında büyük bir ayrım gözetildiği, birkaç örnek haricinde PKK’lıların yargı önüne bile çıkarılmadığı, çıkarılanların ise ya cezalandırılmadıkları ya da az miktarda sembolik cezalar aldıkları aktarıldı. PKK/YPG’ye katılmış çok sayıda yabancı teröristin bulunduğu kaydedilen raporda, “Bu kişiler, Batılı ülkelerde ‘gönüllü savaşçılar’, ‘lejyonerler’, ‘fedakar insanlar’ gibi isimlerle anılmışlardır” denildi. 50 civarında ülkenin YTS sorunuyla karşı karşıya olduğu vurgulanan raporda şu ifadeler kullanıldı:

PKK’nın hamisi Avrupa
DÜNYA
PKK’nın hamisi Avrupa

GÖZE GÖRÜNÜR ADIM YOK

“Uluslararası kamuoyu sadece dini görünümlü radikal terör örgütlerine katılan YTS’lere dikkatlerini yoğunlaştırırken, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD’ye katılan bireylerle ilgili olarak, idari ve hukuki alanlarda terörizmle mücadelede görünür bir adım atmamıştır. PKK/PYD’ye katılarak silah-patlayıcı madde kullanma eğitimi alan, silah ve patlayıcı madde kullanan şahıslar da tıpkı DEAŞ’a katılarak benzer tecrübeleri yaşayan GYTS’ler gibi güvenlik alanında potansiyel birer tehdit olma özelliği taşımaktadır.”

Mücadele için bilgi havuzu şart

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan rapor

  • Bugüne kadar Irak ve Suriye’ye giden yabancı terörist sayısının 42 bin civarında olduğu ve bunlardan 7 bin 366’sının kendi ülkelerine döndüğü bilgisi yer alan raporda, geri dönen yabancı teröristlere ilişkin ayrıntılı bir veritabanı oluşturulmasının zorunlu olduğuna işaret edildi. YTS-GYTS’lere ilişkin Türkiye önderliğinde müstakil bir birim kurularak bu kişilerin karıştıkları suçların arşivlenmesi ve böylelikle döndükleri ülkelerde ceza almalarının sağlanması önerileri dikkat çekti. Rapora göre bunun gerçekleşmesi için öncelikle ‘ülkeler arasında terör örgütleri konusunda fikir ve uygulama farklılıkları’ ortadan kaldırılmalı. PKK/YPG’ye dünyanın her yerinde sahip çıkan Avrupa ülkeleri ve ABD’nin politikaları düşünüldüğünde, İçişleri raporundaki bu teklifin hayata geçmesinin zorluğu anlaşılıyor.

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