Dünya PKKnın hamisi Avrupa
BARIŞ PINARI HAREKATI

PKK’nın hamisi Avrupa

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye’yi kınayan Avrupa ülkeleri PKK’nın hamisi oldu. Türkiye’nin aradığı elebaşlarını barındıran Avrupa, örgütün gelir ve insan kaynağı olarak da çalışıyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye’yi kınayan Avrupa ülkeleri PKK/PYD’nin arka bahçesi gibi. Türkiye’nin aradığı elebaşlarını barındıran, yayın organlarına ev sahipliği yapan, örgütün sivil toplum maskesi altında örgütlenmesine ses çıkarmayan Avrupa ülkeleri örgütün gelir ve insan kaynağı olarak da çalışıyor. Avrupa ülkelerinin teröre desteklerinden bazıları şöyle:

*ELEBAŞLARINA DOKUNMUYOR: Avrupa ülkeleri kırmızı bütünle aranan PKK üye ve elebaşlarına yasal sığınma hakkı tanıyor.

*ÖRGÜTÜN İNSAN KAYNAĞI: PKK/PYD’ye katılımın olduğu başlıca Avrupa ülkeleri Almanya, Fransa, Belçika, Danimarka ve Sırbistan. Örgüte katılanların kamplarda eğitilip çatışmalara gönderildiği belirtiliyor.

*TERÖR MEDYASI: Örgüt medya üzerinden propagandasını da Avrupa’da herhangi bir engele takılmadan yapabiliyor.

*OFİSLERİ DE VAR: Terör örgütü Avrupa ülkelerinde ‘Rojava temsilciliği’ ve ‘Batı Kürdistan Temsilciliği’ adları altında ofisler açıyor.

*GELİR KAPISI: Örgüt Almanya, Fransa, İsviçre, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka gibi ülkelerde ekonomik faaliyet yürütüyor.

*PARAVAN KURULUŞLAR: Avrupa’da örgütün çok sayıda kuruluşu da sivil toplum adı altında faaliyet gösteriyor.

İşte suç dosyaları

Terör örgütüne karşı adım atmak yerine sokaklarını bu örgütün bez parçalarına açan AB üye ve kurumları, örgüte siyasi olarak da destek sunmaktan çekinmiyor. İşte PKK’nın hamisi Avrupa’nın suç yaptıklarından bazıları:
  • *AVRUPA PARLAMENTOSU: AP’nin Fransa’nın Strazburg kentindeki binasının önünde ise PKK yandaşları örgüt elebaşının serbest bırakılması için aralıksız eylem düzenliyor.
  • *FRANSA: Çok sayıda PKK bağlantılı dernek, vakıf, basın kuruluşunun da bulunduğu Fransa’da örgüt, rahatça propaganda yapıyor ve üye devşiriyor.
  • *BELÇİKA: PKK, televizyon yayınlarını da bu ülkedeki stüdyolarından yapıyor.
  • *ALMANYA : Terör örgütü yandaşları, ülkede büyük bir ekonomi ağ yönetiyor. PKK ya da YPG saflarına katılmak için Almanya’dan toplam 204 kişi çıkış yaptı.
  • *İNGİLTERE: Örgüt İngiltere’de uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yapıyor.
  • *YUNANİSTAN: PKK üyelerinin Avrupa’nın diğer ülkelerine geçişlerinde önemli bir güzergah olmayı sürdürüyor
  • *GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ: Örgütün ilk yıllarında, silahların Suriye limanlarına ulaştırıldığı çıkış noktalarından olduğu kaydediliyor.

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