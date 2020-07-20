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Gündem PKKnın bombalı eylem şifreleri deşifre oldu Sahil Mustafa Ceceli, bar Seda Sayan, şehir merkezi Murat Boz
ADANA

PKK'lı teröristler bombalı eylem yapacakları yerleri ünlü sanatçıların isimleri ile şifrelemişler

PKK'nın bombalı eylem şifreleri deşifre oldu: Sahil Mustafa Ceceli, bar Seda Sayan, şehir merkezi Murat Boz

Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalanan terörist Elif K. etkin pişmanlıktan faydalanarak verdiği bilgilerde PKK’nın bombalı eylem yaparken kullandığı şifreleri deşifre etti. PKK'nın eylem planı yaparken ünlü sanatçı isimlerini de şifre olarak kullandığı ortaya çıktı. Teröristlerin şehir merkezinde bombalı eylem yapacakken "Murat Boz", sahilde "Mustafa Ceceli", barda "Seda Sayan", lokantada ise "Selçuk Balcı" ismini şifre olarak kullandıkları belirlendi. Elif K. verdiği ifadesinde ayrıca telefondan mesajla emojilerin bile bir şifreli olduğunu belirterek, "Gülen adam; Antalya’dayım, ağlayan adam; keşfe devam et, gitar; eylem zamanı akşam saat 20.00, ters parmak; eylem yapabilirsin. Kalp; sivil vatandaş. Kedi; polis sayısı 15’ten az, kaz; polis sayısı 15’ten fazla" diyerek şifreleri tek tek anlattı.

Haber Merkezi İHA
PKK'nın Mardin'de 2016'da gerçekleştirdiği bombalı saldırıdan bir görüntü.
PKK'nın Mardin'de 2016'da gerçekleştirdiği bombalı saldırıdan bir görüntü.

Cumhuriyet savcısı, polisin Ağustos 2019’da yakaladığı ve Suriye’den bombalı eylem yapmak için Türkiye’ye giriş yaptığını belirlediği Elif K. (25) ile Suriye uyruklu Halim M. (26) hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Teröristler için "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme ve resmi belgede sahtecilik," suçlarından ise 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Elif K.

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Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Elif K.’nin, terör örgütüne nasıl katıldığı ve planlanan eylemlere ilişkin verdiği bilgiler iddianamede yer aldı. PKK’nın kamplarında bomba ve silah eğitimi alarak Mersin’de kanlı bir eylem yapmak için geldiğini anlatan Elif K. örgüt ile tamamen şifreli konuşma yaptığını söyledi.

ÜNLÜ İSİMLER İLE YERLER ŞİFRELENMİŞ

  • Elif K. genel şifrelemeyi tüm örgüt üyelerinin bildiğini belirterek, "Örgüt eylem yapılacak yerleri, sanatçı isimleri üzerinden şifrelemiştir. Her sanatçının ismi bir mekanı ifade edecek şekilde kodlanmıştır. Bir sanatçının adı merkez, diğerinin sahil, bir başkasının da bar ve lokanta gibi eylem yapılacak yerleri gösterir. Bir bombalı eylem yapılacaksa Murat Boz ismi merkezde, Mustafa Ceceli sahilde, Seda Sayan barda, Selçuk Balcı lokantada gerçekleştirilecekti" dedi.

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GÜNLER BİLE ŞİFRELİ

Elif K. ifadesinde sanatçı şifrelemesinin dışında günlerin bile şifrelendiğini anlatarak, "Pazartesi siyah, Salı beyaz, Çarşamba kırmızı, Perşembe sarı, cuma mavi, cumartesi turuncu, Pazar yeşil anlamına geliyor" dedi.

EMOJİLER İLE ŞİFRELİ MESAJ

Elif K. telefondan mesajla emojilerin bile bir şifreli olduğunu belirterek şuları aktardı:

  • "Gülen adam; Antalya’dayım, ağlayan adam; keşfe devam et, gitar; eylem zamanı akşam saat 20.00, ters parmak; eylem yapabilirsin. Kalp; sivil vatandaş. Pasta; paraya ihtiyacım var. Üzgün adam; eylem zor. Düşünen adam; neredesin. Kedi; polis sayısı 15’ten az, kaz; polis sayısı 15’ten fazla, kalp; sivil vatandaş zarar görebilir, üzgün adam; eylem zor, düşünen adam; neredesin."

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KISA MESAJLARDA DA ŞİFRE GİZLİ

Yazılı mesajların da şifreli olduğunu ifadesinde belirten Elif K. "Birini seviyorum; bir köprü var, alışveriş yapıyorum; bir kavşak var, iş arıyorum; takip ediliyorum, ben evlenmek istiyorum; polis noktası var, su istiyorum; kaçış yolu bulamıyorum, sana su göndereceğim kimseden isteme; sana kaçış yolu bulacağım anlamına geliyor" dedi.

Elif K.’nin tutuklu olarak yargılanmasına devam ediliyor.

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