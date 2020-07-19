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Dünya Mehmetçik 45 km derinde PKK yuvalarını dağıtmak için Mehmetçikin öncelikle hedefi Mahmur kampı
ORTADOĞU

PKK yuvalarını dağıtmak için ilerleyen komandoların Irak kuzeyinde güvenli hale getirdiği derinlik 45 kilometreye ulaştı

Mehmetçik 45 km derinde: PKK yuvalarını dağıtmak için Mehmetçik'in öncelikle hedefi Mahmur kampı

Pençe-Kaplan operasyonuyla PKK’nın inlerini yerle bir eden Mehmetçik, F-16’lar, İHA ve SİHA’ların desteğiyle Kuzey Irak’ta 45 kilometre derinliğe ulaşarak stratejik tepeleri ele geçirdi. Sıradaki hedef, teröristlerin Irak’taki ana toplanma bölgelerinden Mahmur Kampı.

Şahin Şen Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğü başarılı harekâtlarla beli kırılan terör örgütü PKK’ya en büyük darbe, Irak’ın kuzeyine düzenlenen Pençe-Kaplan operasyonuyla vuruluyor. Türkiye sınırına yakın olan, terör örgütü PKK’nın kamplarının bulunduğu ve yıllardır ülke içine sızma, barınma, eğitim ve lojistik gibi amaçlarla kullandığı Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Hakurk bölgelerine karadan ve havadan operasyonlar devam ediyor.F-16 savaş uçakları ile İHA ve SİHA’ların desteğinde ilerleyen birlikler Kuzey Irak’ta 45 kilometre derinliğe ulaşarak bölgeye hakim tepeleri ele geçirdi.

Fotoğraf: Arşiv

MİT'in düzenlendiği operasyonda PKK/KCK'nın Mahmur alanı üst düzey yöneticisi Galya Bekir etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MİT'in düzenlendiği operasyonda PKK/KCK'nın Mahmur alanı üst düzey yöneticisi Galya Bekir etkisiz hale getirildi

28 TEPE NOKTA ALINDI

Operasyon kapsamında belirlenen noktalardan sınırı geçen bordo bereli özel kuvvetler, komandolar ve piyade birlikleri 45 kilometre derinliğe ulaşarak terör örgütü PKK’nın yıllardır rahatça hareket ederek keşif, gözetleme ve sızma yaptığı tepelere girdi. Bölgeye hakim 28 tepe noktasının güvenlik güçleri tarafından ele geçirilmesiyle, PKK’nın bölgedeki etkinliği önemli ölçüde kırılmış oldu. Hakimiyet sağlanan tepe noktalarının kademeli şekilde üs bölgesi olarak kullanılacağı, gerektiği takdirde ise kalıcı üs bölgelerinin inşa edilerek, PKK’nın kış aylarında yeniden bölgeye dönmesinin önleneceği belirtiliyor.

HEDEF CEPHANELİK VE KOMUTA MERKEZİ

‘Önleyici saldırı’ konseptinde başlatılan Pençe-Kaplan harekâtıyla terör örgütünün cephanelikleri ile iletişim ve kontrol merkezlerinin dağıtılması hedefleniyor. PKK’nın toplanma noktaları olan Haftanin, Zap, Avaşin-Basyan, Gare ve Metina bölgeleri ile örgütün iletişim ve kontrol merkezlerinin bulunduğu Sincar, Karacak ve Kandil’e düzenlenecek operasyonlarla örgüte en ağır darbe vurulacak. Pençe 1, 2 ve 3 operasyonlarıyla sınır içinde büyük ölçüde etkisi kırılan, lojistik ve ikmal hattı kesintiye uğrayan PKK’nın eylem yapma kapasitesi de Pençe-Kaplan operasyonuyla berhava olacak.

Mahmur kampı neden önemli?
GÜNDEM
Mahmur kampı neden önemli?

Sırada Mahmur var

Bölge haritası

Yurt içinde eylem kabiliyetini yitiren PKK’nın sınır ötesindeki kamplarına yönelik gerçekleşen Pençe-Kaplan operasyonları sonucunda, teröristlerin Irak kuzeyinden Suriye’ye kaçmak zorunda kalacağı dile getiriliyor. Bölgeyi PKK’dan arındırmak için düzenlenen ve 4 tabur askerle devam eden dev operasyon, güvenlik amacıyla Irak’ta daha da derine inebilir. Operasyonun görünmeyen hedeflerinden birinin Mahmur Kampı olduğu belirtiliyor. Erbil’in güneyinde kalan kampı aktif biçimde kullanan PKK, yurt içinden örgüte katılımın sıfıra inmesi nedeniyle zor günler geçirse de Mahmur’u ağırlıklı olarak eleman temin etme ve eğitim amaçlı kullanmayı sürdürüyor. PKK’nın sözde alt ve orta sınıf yöneticilerinin önemli bir kısmı, TSK ve MİT operasyonlarıyla öldürüldü. PKK, bunların yerini doldurmak amacıyla ‘suikast’, ‘sabotaj’, ‘bombalı drone’ ve ‘paramotorlu saldırı’ konularında eleman yetiştirmek için Mahmur’da terörist eğitimlerine hız verdi. Tüm bu nedenlerle önümüzdeki günlerde Mehmetçiğin Mahmur Kampı’na kadar inmesi sürpriz olmayacak.

Erdoğan: İlk kez söylüyorum Mahmur'u da vururuz
GÜNDEM
Erdoğan: İlk kez söylüyorum Mahmur'u da vururuz

KAMPI ACİLEN BOŞALTIN

17 Temmuz 2019’da Erbil’de Türk diplomatın şehit edildiği saldırıyı düzenleyen teröristlerin Mahmur’dan geldiği tespit edilmiş ve teröristler SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirilmişti. Türkiye’nin kampın boşaltılması için yaptığı girişimler bölgesel yönetim tarafından karşılıksız bırakılmıştı. Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan harekâtları sonrası kampın boşaltılması için bölgesel yönetim ve kampta yaşayan ailelerle görüşmeler yapıldığı, kampın tasfiyesi doğrultusunda güvenlik birimlerinin ‘operasyon öncesi’ yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

Zap’a hava darbesi

  • Kuzey Irak’ın Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi” denildi.

Mahmur kampı için düğmeye basıldı
GÜNDEM
Mahmur kampı için düğmeye basıldı
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Mehmetçik 45 km derinde

Mehmetçik 45 km derinde

​PKK'yı dağıtmak için Mehmetçik'in öncelikle hedefi Mahmur kampı.
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