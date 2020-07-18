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Dünya MSB açıkladı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPGli terörist gözaltına alındı
ZEYTİN DALI HAREKATI

MSB açıkladı: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Güvelik güçlerimiz, terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurdu.
Güvelik güçlerimiz, terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.

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