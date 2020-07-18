MSB açıkladı: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

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Faturası ağır olur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu ile bir grup gazeteciye önemli açıklamalarda bulundu. Oktay, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısıyla ilgili, "Azerbaycan, kurulduğundaki Azerbaycan değil. Yukarı Karabağ’da yapılanın tekrar yapılabileceği bir ortam yok. Buna ne Azerbaycan müsaade eder ne de Türkiye olarak biz müsaade ederiz." ifadelerini kullandı.