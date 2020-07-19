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Gündem HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı Çok istiyorsanız kendi çocuklarını gönderin dağa
DİYARBAKIR

Diyarbakır'daki HDP il binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı: Çok istiyorsanız kendi çocuklarını gönderin dağa

Çocuklarının HDP aracılığı ile dağa kaçırılarak PKK'ya teslim edildiği iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetine bir aile daha katıldı. 5 yıl önce 13 yaşındayken kandırılarak PKK'ya götürülen Mehmet Aydın’ın babası Nihat Aydın, oğlunun sabah okula giderken dağa götürüldüğünü belirterek, ailelerden cesaret alıp oturma eylemine katıldıklarını söyledi. Aydın, "İnşallah biz de oğlumuza kavuşuruz. Kendi yöneticilerinden birinin çocuğu dağda var mı acaba? Kendi çocukları başka okullarda, güzel okullarda okurken, bizim çocukları da dağa götürüyorlar. Garibanların çocuklarını dağa götürüyorlar. Sizin çocuklarınız niye gitmiyor peki? Eğer çok istiyorsanız kendi çocuklarınızı, kendi akrabalarınızı gönderin dağa" diyerek HDP ve PKK'ya sitem etti.

Haber Merkezi İHA
5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen Mehmet Aydın’ın babası Nihat Aydın
5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen Mehmet Aydın’ın babası Nihat Aydın

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 321’inci gününde de sürerken, evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Diyarbakır’dan oturma eylemine katılan baba Nihat Aydın, oğlu Mehmet’tin 5 yıl önce kandırılarak dağa kaçırıldığını ifade etti.

İHA
5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen Mehmet Aydın

HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu: Eylem yapan 15'inci aile, evladını terörün pençesinden kurtardı
GÜNDEM
HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu: Eylem yapan 15'inci aile, evladını terörün pençesinden kurtardı

ÇOK İSTİYORSANIZ KENDİ ÇOCUKLARINIZI GÖNDERİN DAĞA

  • Aydın, "2015’te benim oğlumu dağa çıkardılar. 15 aile evladına kavuştu biz de bundan cesaret alıp geldik. İnşallah biz de oğlumuza kavuşuruz. Eğer biraz vicdanları varsa bizim çocukları da gönderirler. Kendi yöneticilerinden birinin çocuğu dağda var mı acaba? Kendi çocukları başka okullarda, güzel okullarda okurken, bizim çocukları da dağa götürüyorlar. Garibanların çocuklarını dağa götürüyorlar. Sizin çocuklarınız niye gitmiyor peki? Eğer çok istiyorsanız kendi çocuklarınızı, kendi akrabalarınızı gönderin dağa. Demek ki bu cesaret sizde yok. Oğlum, 13 yaşında okula giderken götürüldü. Şu anda 5 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Eğer oğlum benim sesimi duyuyorsa babasına dönsün. Gelsin adalete teslim olsun. Ben sabah işe giderken benim oğlum da çantasını, dosyasını alarak okula gitti. 13 yaşındaki çocuğu dağa götürdüler" dedi.

İHA
Evlat nöbetindeki aileler...

İHA
Evlat nöbetindeki aileler...

İHA
Evlat nöbetindeki aileler...

İHA
Evlat nöbetindeki aileler...

HDP önündeki evlat nöbetinde 15'inci kavuşma: 11 yıllık hasret sona erdi
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HDP önündeki evlat nöbetinde 15'inci kavuşma: 11 yıllık hasret sona erdi
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Sever Fidan'ın oğlu 28 yaşındaki Tayfur Fidan, güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçıp, teslim oldu. 11 yıl sonra Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde birbirlerine kavuşan Tayfur Fidan ile annesi Sever Fidan, sarılarak hasret giderdi.

Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olan terörist ailesine kavuştu
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Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olan terörist ailesine kavuştu
Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler nedeniyle PKK'da başlayan çözülmeler son hız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hakkari Aktütün'de komandolara teslim olan PKK'lı terörist Ramazan Ertaş, evlat nöbeti tutan ailesine kavuştu.

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