Diyarbakır'daki HDP il binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı: Çok istiyorsanız kendi çocuklarını gönderin dağa Çocuklarının HDP aracılığı ile dağa kaçırılarak PKK'ya teslim edildiği iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetine bir aile daha katıldı. 5 yıl önce 13 yaşındayken kandırılarak PKK'ya götürülen Mehmet Aydın’ın babası Nihat Aydın, oğlunun sabah okula giderken dağa götürüldüğünü belirterek, ailelerden cesaret alıp oturma eylemine katıldıklarını söyledi. Aydın, "İnşallah biz de oğlumuza kavuşuruz. Kendi yöneticilerinden birinin çocuğu dağda var mı acaba? Kendi çocukları başka okullarda, güzel okullarda okurken, bizim çocukları da dağa götürüyorlar. Garibanların çocuklarını dağa götürüyorlar. Sizin çocuklarınız niye gitmiyor peki? Eğer çok istiyorsanız kendi çocuklarınızı, kendi akrabalarınızı gönderin dağa" diyerek HDP ve PKK'ya sitem etti.

Haber Merkezi 19 Temmuz 2020, 16:09 Son Güncelleme: 19 Temmuz 2020, 16:11 İHA