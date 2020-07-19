Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İkna edilen PKKlı terörist teslim olduktan sonra gözyaşları ile ailesine kavuştu
MARDİN

İkna yoluyla PKK'dan kaçarak teslim olan terörist ailesi ile kucaklaştı

İkna edilen PKK'lı terörist teslim olduktan sonra gözyaşları ile ailesine kavuştu

Yaklaşık 5 yıldır terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG/PYD içerisinde faaliyet yürüten terörist, güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından Mardin’de ailesi ile buluştu.

Haber Merkezi İHA AA
36 yaşındaki S.T. ailesine kavuştu.
36 yaşındaki S.T. ailesine kavuştu.

Polisin ikna çalışması sonucu YPG/PKK'lı terörist, Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik güçleri, PKK terör örgütüne katılanların teslim olması için ailelerine ulaşarak ikna çalışmalarını sürdürüyor.

AA
36 yaşındaki S.T. ailesine kavuştu.

İKNA ÇALIŞMASI SONUCUNDA TESLİM OLDU

  • Bu kapsamda Mardin ve Hakkari Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla Suriye'de terör örgütü YPG/PKK içerisinde faaliyet gösteren S.T'nin, önceki gün Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu: Eylem yapan 15'inci aile, evladını terörün pençesinden kurtardı
GÜNDEM
HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu: Eylem yapan 15'inci aile, evladını terörün pençesinden kurtardı

GÖZYAŞLARI İÇİNDE AİLESİYLE KUCAKLAŞTI

17 Temmuzda terör örgütünden kaçarak Mardin’in Nusaybin ilçesinde silahsız ve teçhizatsız bir şekilde güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan terörist, Mardin’de gözyaşları içerisinde ailesi ile buluşarak kucaklaştı.

AA

AA

AA

HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı: Çok istiyorsanız kendi çocuklarını gönderin dağa
GÜNDEM
HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı: Çok istiyorsanız kendi çocuklarını gönderin dağa

Abone Ol Google News
Alman papazdan içimizdeki iki yüzlülere

Alman papazdan içimizdeki iki yüzlülere

"Ayasofya'nın ibadete açılmasında sizi üzen ne olabilir?"
Erdoğan Ayasofya Camiinde

Erdoğan Ayasofya Camii'nde

​24 Temmuz'daki ilk cuma namazı öncesi incelemelerde bulundu.
HDPlilere isyan etti: Kendi çocuklarınızı gönderin

HDP'lilere isyan etti: Kendi çocuklarınızı gönderin

​HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
CHP'li Kahraman'dan Erdoğan'a hakaret

CHP'li Kahraman'dan Erdoğan'a hakaret

​"Şerefsiz genel başkanınıza bakın" sözleri infiale neden oldu.
Çeşme plajlarında loca değnekçileri

Çeşme plajlarında loca değnekçileri

Denize girmek isteyenlerden zorla para istiyorlar.
2 kilometrelik<br> piknik kuyruğu

2 kilometrelik
piknik kuyruğu

​Kavurucu sıcaklıkta girebilmek için beklediler.
Yarın başlıyor

Yarın başlıyor

​LGS'ye giren öğrencilere online danışmanlık.
Hain tuzaklara <br>tam koruma

Hain tuzaklara
tam koruma

Pars 6x6 mayına karşı korumalı aracın ilk montajı.
Kızlar mektebi:<br>Duhteran-ı Hümayun

Kızlar mektebi:
Duhteran-ı Hümayun

​İçine girenleri ilim ve kültürle harmanlayan harem nasıl bir yerdi?

Vatan haini Enes Kanter'e dersini milliler verdi.
Vatandaş sadece uzaktan baktı

Vatandaş sadece uzaktan baktı

İkinci el otoda fiyatlar aşırı yükselince rağbet azaldı.
Tüm ilde <br>alarm verildi

Tüm ilde
alarm verildi

Kapı kapı dolaşarak temaslı kişiler takip ediliyor.
İstanbul Boğazı'nda görüntülendiler

İstanbul Boğazı'nda görüntülendiler

Kaçakçılar ​İstanbul'un 3 ilçesinde ortaya çıktı.
Koronayla kol kola

Koronayla kol kola

Vaka sayısının en çok görüldüğü 5 ilden biri.

​Kuru soğan ve patates ihracatında yeni dönem.
Tek tek açıkladı

Tek tek açıkladı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transferlerini Rıza Çalımbay duyurdu.

​PKK'yı dağıtmak için Mehmetçik'in öncelikle hedefi Mahmur kampı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.