İkna edilen PKK'lı terörist teslim olduktan sonra gözyaşları ile ailesine kavuştu

Polisin ikna çalışması sonucu YPG/PKK'lı terörist, Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik güçleri, PKK terör örgütüne katılanların teslim olması için ailelerine ulaşarak ikna çalışmalarını sürdürüyor.

AA 36 yaşındaki S.T. ailesine kavuştu.

İKNA ÇALIŞMASI SONUCUNDA TESLİM OLDU

Bu kapsamda Mardin ve Hakkari Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla Suriye'de terör örgütü YPG/PKK içerisinde faaliyet gösteren S.T'nin, önceki gün Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

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GÖZYAŞLARI İÇİNDE AİLESİYLE KUCAKLAŞTI

17 Temmuzda terör örgütünden kaçarak Mardin’in Nusaybin ilçesinde silahsız ve teçhizatsız bir şekilde güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan terörist, Mardin’de gözyaşları içerisinde ailesi ile buluşarak kucaklaştı.

AA

AA

AA