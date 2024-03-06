İki ülke arasında 'sınır' gerilimi: Rus savaş uçakları Fransız uçaklarını engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan dün akşam yapılan açıklamada, “Karadeniz suları üzerindeki Rus hava sahası izleme ekipmanları, Rusya Federasyonu Devlet sınırına doğru uçan üç hava hedefi tespit etti.





Rusya Federasyonu Devlet sınırının ihlal edilmesini önlemek için hava savunma görev gücünden bir Su-27 savaş uçağı kalkış yaptı.









Rus savaş uçağının mürettebatı, hava hedeflerinin bir E-3F tipi uzun menzilli radar tespit ve kontrol uçağı ile Fransız Hava Kuvvetleri'ne ait iki Rafale-S çok amaçlı avcı uçağı olduğunu tespit etmiştir” denildi.





Rafale-S





FRANSIZ UÇAKLARI GERİ DÖNDÜ





Bakanlık, Su-27 uçağının yaklaşması sonrası Fransız uçaklarının geri döndüğünü ifade ederek, “Rus savaş uçağı yaklaşırken, yabancı askeri uçaklar Rusya Federasyonu Devlet sınırından dönüş yaparak Karadeniz üzerindeki hava sahasını terk etmiştir. Rus uçağı güvenli bir şekilde kendi havaalanına geri dönmüştür. Rusya Federasyonu Devlet sınırının ihlali söz konusu değildir. Rus savaş uçağının uçuşu, tarafsız sular üzerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara tam uyum içinde, hava yollarını geçmeden veya yabancı bir devletin uçaklarına tehlikeli bir şekilde yaklaşmadan gerçekleştirilmiştir” dedi.



































