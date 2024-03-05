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Ukrayna: Rusya'ya ait 'Sergey Kotov' devriye gemisini vurduk

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Rusya Karadeniz Filosu'na ait "Sergey Kotov" adlı devriye gemisini vurduklarını duyurdu.

10:14 - 5/03/2024 Salı
AA
Sergey Kotov.
Sergey Kotov.

İstihbarat Ana Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece "Group 13" özel biriminin, Rusya Karadeniz Filosu'na ait "Sergey Kotov" devriye gemisine saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.


Saldırının Ukrayna Deniz Kuvvetleriyle işbirliğinde ve Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığının desteğiyle yapıldığı aktarılan açıklamada, Magura V5 insansız deniz aracıyla gerçekleştirilen saldırı sonucu Rus gemisinin ön tarafına, sağ ve sol yanlarına hasar verildiği kaydedildi.


Açıklamada, geminin Kerç Boğazı yakınlarında Ukrayna kara sularında vurulduğu ifade edildi.


#Gemi
#Ukrayna
#Rusya
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