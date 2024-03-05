Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rusya'nın devriye gemisi batırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne bir videomesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşünü yineleyerek, "Barışın inşası için daha önce İstanbul’da kurduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız.” dedi.