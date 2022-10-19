Dünya İlk roket fırlatma denemesi başarısız oldu Yere çakıldı
AVRUPA

İlk roket fırlatma denemesi başarısız oldu: Yere çakıldı

İskoçya'nın ilk uzay girişimi olan Skyrora'nın Skylark L roketi, fırlatıldıktan sonra denize düştü.

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Haber Merkezi Diğer
İlk roket fırlatma denemesi başarısız oldu: Yere çakıldı
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Son zamanlarda birçok uzay şirketi, kendi geliştirdikleri roketleri uzaya fırlatıyor. İskoçya'nın ilk uzay girişimi olan Skyrora'nın Skylark L roketi de bunlardan biri.

Ses hızının dört katından daha fazla hıza ulaşabileceği söylenen ve 125 km irtifaya ulaşabilen roket, İzlanda'nın Langanes kentindeki bir mobil fırlatma rampasından fırlatıldı.

Denize çakıldı

İskoçya'nın ilk uzay girişimi olan Skylark L roketi, fırlatılma bölgesinden 500 metre uzaktaki Norveç denizine düştü.

Hiçbir insanın veya hayvanın zarar görmediği belirtilen açıklamada, roketi çıkarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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