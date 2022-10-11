İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon: Bağımsız İskoçya'da yaşayan ilk nesil olacağız

İskoçya, İngiltere'den ayrılmanın yollarını arıyor. Ülkede daha önce yapılan referandumdan hayır oyu çıkmıştı.

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, İngiltere’den bağımsızlığı kazanmak için ikinci referandumun, Yüksek Mahkeme'nin lehte karar vermesi halinde gelecek yıl 19 Ekim'de yapılabileceğini belirtti.

Bağımsız İskoçya vurgusu

Sturgeon, SNP konferansındaki açılış konuşmasında parti üyelerine "bağımsızlık nesli" olduklarını söyledi.

Delegelere bağımsızlığın "gerekli" olduğunu vurgulayan Sturgeon, "Modern dünyada bağımsız bir İskoçya'da yaşayan ilk nesil olacağımıza kesinlikle inanıyorum." ifadesini kullandı.

Londra'yı suçladı: Kötü yönetimden kaçmak şart

BBC'nin haberine göre, SNP lideri, bağımsızlığın "mucize bir ekonomik tedavi" olmadığı konusunda uyarırken, "Westminster kontrolünden ve kötü yönetiminden kaçmanın gerekli" olduğunda ısrar etti.

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"Bağımsızlık neslini" iki noktayı akıllarında tutmaya çağıran Sturgeon, "Birincisi, İskoçya ulusunun kendi kaderini tayin etme konusundaki temel hakkıdır. İkincisi, tarihin bize öğretmiş olduğu demokrasinin ezici gücüdür." diye konuştu.

"İskoç demokrasisine biraz saygı duysalardı..."

İngiliz Parlamentosu'ndan izin alınmasını zorunlu kılan yasaya karşı mahkemeye başvuran Sturgeon, Yüksek Mahkeme'nin İskoç Parlamentosu'nun referandum düzenlemeye yönelik yetkisinin olup olmadığını değerlendireceğini aktardı.

Sturgeon, merkezi hükümete de atıfta bulunarak, "Eğer Westminster İskoç demokrasisine biraz saygı duysaydı, bu duruşma gerekli olmazdı. Ancak Westminster’ın öyle bir saygısı yok.” değerlendirmesinde bulundu.

"Yüz binlerce insanı yoksulluğa sürüklediler"

İskoçya’nın “bağımsız ve başarılı bir ülke olmak için gereken her şeye sahip olduğunu” vurgulayan Sturgeon, bağımsızlığın ekonomik yönden İskoçya’nın lehine olduğunu, kemer sıkma politikaları ile Westminster hükümetinin “yüz binlerce insanı” yoksulluğa sürüklediğini ve bunun “bir kaos, felaket” olduğunu söyledi.

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2014 referandumunda bağımsızlık reddedildi

İskoç Ulusal Partisi, 18 Eylül 2014'te yapılan referandumda İskoçlar yüzde 55'le bağımsızlığı reddetmiş olsalar da Brexit'in durumu değiştirdiğini ve yeni bir referanduma ihtiyaç olduğunu savunuyor.

AA'da yer alan bilgiye göre, Brexit referandumunda İngilizlerin aksine yüzde 62 ile karşı oy kullanan İskoçlar, istemedikleri halde AB'den çıkarıldıklarını belirtiyor.

İngiliz Parlamentosu'nun izni şart

Ancak, yeni bir bağımsızlık referandumu düzenlemek için İngiliz Parlamentosu'ndan izin alınması gerekiyor. Öte yandan, Muhafazakar Parti'nin çoğunluğu elinde bulundurduğu 650 üyeli parlamentodan böyle bir iznin çıkması imkansız görülüyor.

Bu nedenle bağımsızlık yanlılarının alternatif yollar deneyebileceği değerlendiriliyor. Bu seçeneklerden birini, İngiliz Parlamentosundan izin alınmasını zorunlu kılan yasaya karşı mahkemeye gitmek oluşturuyor.

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Tek taraflı bağımsızlık ilanı seçeneği

Diğer bir yol ise merkezi hükümete rağmen referanduma gitmek ve olumlu sonuç çıkması halinde tek taraflı bağımsızlık ilan etmek.

Ancak bunun, Katalonya'da olduğu gibi gerginliğe ve merkezi hükümetin sert tepkisine yol açabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda bu durumun, Katalanlar gibi İskoçların da AB'nin desteğini kaybetmesine neden olabileceği ifade ediliyor.

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