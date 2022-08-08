İngiliz Daily Mail: Türk SİHA'ları Putin'in ordusunu kıyma yaptı

Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişimi ve insansız sistemleri, dünya medyasında öne çıkartılmaya devam ediyor. Son adres İngiliz Daily Mail gazetesi oldu. Gazete, "Putin'in ordusunu kıyma yapan Türk İHA'sı" ifadesiyle çarpıcı bir başlık attı.

"ADINA ŞARKI BESTELENİYOR"

Yazıda, Türk İHA'ları ve Türk savunma sanayisi için kullanılan ifadeler şunlar: "Bayraktar TB2, Ukrayna askerleri tarafından o kadar seviliyor ki şarkılar söylüyorlar. Ruslar ise düşürülen Türk İHA'sı başına 50 bin ruble vereceğini açıkladı.

"TANKLAR ÇALIŞAMAZ HALE GELDİ"

TB2, Ukrayna'da on helikopter, on üç karadan havaya füze sistemi, yedi zırhlı araç, yirmi yedi diğer araç da dahil olmak üzere şaşırtıcı miktarda Rus ekipmanını yok etti. Ukrayna'nın başkentine doğru ilerleyen kilometrelerce uzunluğundaki bir askeri konvoyu oluşturan tankları çalışmaz hale getirdiler."

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OYNAT 04:59 50 SİHA ile dünyada bir ilk: Türkiye'nin en büyük savaş gemisinden havalanacaklar SİHA'ları dünyada ilk kez 'sürü' olarak kullanan Türkiye, deniz harp tarihine de yeni bir konsept kazandırmaya hazırlanıyor. Yıl sonuna kadar envantere alınacak 232 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde kullanılacak Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşa hazırlanıyor. 30 ila 50 arasındaki SİHA'yı TCG Anadolu'ya konuşlandıracak Türkiye, bu hamlesi ile dünyada bir ilki de gerçekleştirmiş olacak. BiP'te paylaş

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"HAVA SAVUNMALARI GÖREMİYOR"

Türk dronlarının önemli bir özelliği, konvansiyonel hava savunma sistemlerine neredeyse görünmez olmalarıdır. Türk yapımı İHA'lar, Kuzey Afrika'dan Kafkasya'ya kadar diğer aktif savaş senaryolarında o kadar etkili oldu ki, artık endüstri lideri ABD'nin en büyük rakibi olarak görülüyorlar.

Bayraktar TB2

"TÜRKİYE GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"

Açıkça görünen şey, ABD ve İngiltere gibi ülkelerin, İHA ve diğer teknolojik silah sistemleri geliştirme tekeline sahip olmadığıdır. Türk savunma sanayisinin artan rolünü, ister Ukrayna'daki savaş alanlarında olsun, ister NATO ve hatta Avrupa Birliği'nin müzakere masalarında olsun, artık görmezden gelmek mümkün değil."

GÜNDEM Alman gazetesi Welt: Üreten Türkiye'yi hesaba katamadık