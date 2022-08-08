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AVRUPA

İngiliz Daily Mail: Türk SİHA'ları Putin'in ordusunu kıyma yaptı

İngiliz Daily Mail gazetesi, Türk SİHA'larını manşetine taşıdı. "Putin'in ordusunu kıyma yapan İHA" başlıklı yazıda, "Türk İHA'ları sadece geçtiğimiz iki yılda, bir düzineden fazla ülkeye satıldı. Türk savunma sanayisinin artan rolünü, artık görmezden gelmek mümkün değil. Endüstri lideri ABD’nin en büyük rakibi" ifadeleri kullanıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiliz Daily Mail: Türk SİHAları Putinin ordusunu kıyma yaptı
BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 İHA ile birlikte.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişimi ve insansız sistemleri, dünya medyasında öne çıkartılmaya devam ediyor. Son adres İngiliz Daily Mail gazetesi oldu. Gazete, "Putin'in ordusunu kıyma yapan Türk İHA'sı" ifadesiyle çarpıcı bir başlık attı.

"ADINA ŞARKI BESTELENİYOR"

Yazıda, Türk İHA'ları ve Türk savunma sanayisi için kullanılan ifadeler şunlar: "Bayraktar TB2, Ukrayna askerleri tarafından o kadar seviliyor ki şarkılar söylüyorlar. Ruslar ise düşürülen Türk İHA'sı başına 50 bin ruble vereceğini açıkladı.

"TANKLAR ÇALIŞAMAZ HALE GELDİ"

TB2, Ukrayna'da on helikopter, on üç karadan havaya füze sistemi, yedi zırhlı araç, yirmi yedi diğer araç da dahil olmak üzere şaşırtıcı miktarda Rus ekipmanını yok etti. Ukrayna'nın başkentine doğru ilerleyen kilometrelerce uzunluğundaki bir askeri konvoyu oluşturan tankları çalışmaz hale getirdiler."

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"HAVA SAVUNMALARI GÖREMİYOR"

Türk dronlarının önemli bir özelliği, konvansiyonel hava savunma sistemlerine neredeyse görünmez olmalarıdır. Türk yapımı İHA'lar, Kuzey Afrika'dan Kafkasya'ya kadar diğer aktif savaş senaryolarında o kadar etkili oldu ki, artık endüstri lideri ABD'nin en büyük rakibi olarak görülüyorlar.

Bayraktar TB2
Bayraktar TB2

"TÜRKİYE GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"

Açıkça görünen şey, ABD ve İngiltere gibi ülkelerin, İHA ve diğer teknolojik silah sistemleri geliştirme tekeline sahip olmadığıdır. Türk savunma sanayisinin artan rolünü, ister Ukrayna'daki savaş alanlarında olsun, ister NATO ve hatta Avrupa Birliği'nin müzakere masalarında olsun, artık görmezden gelmek mümkün değil."

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