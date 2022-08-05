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POLİTİKA

Alman gazetesi Welt: Üreten Türkiye'yi hesaba katamadık

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği S/İHA'lar dünya çapında gündem olmaya devam ediyor. Alman gazetesi Welt, Türk insansız hava araçları Bayraktar TB2'leri masaya yatırdı. Haberde 'Kimse Türkiye'yi üst düzey askeri teknoloji üreticisi olarak hesaba katmıyordu.' ifadeleri yer aldı.

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Haber Merkezi Diğer
​Alman gazetesi Welt: Üreten Türkiyeyi hesaba katamadık
Bayraktar TB2.

Alman günlük gazetesi Welt'de çıkan haberde Türkiye'nin S/İHA üreticiliğinde dünyanın en etkin güçlerinden biri haline gelmesine değinildi.

Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2'ler Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı verdiği mücadelede büyük rol oynadı.

Dünyada önde gelen birçok medya kuruluşunun da dikkatini çeken bu başarılar Alman Welt gazetesinde de yazıldı.

Welt gazetesinde çıkan "Türkiye'nin drone gücündeki inanılmaz yükselişi" başlıklı haberde, "Türkiye'nin; dünyanın en aktif S/İHA güçlerinden biri olması, Batı'da soğuk duş etkisine neden oldu. Zirâ kimse Türkiye'yi üst düzey askeri teknoloji üreticisi olarak hesaba katmıyordu. Türk drone Bayraktar TB2 sektörü değiştirdi. Ukrayna savaşında, Ukrayna ordusunun etkili bir silahı haline geldi." denildi.

DÜNYA BAYRAKTAR TB2'Yİ KONUŞUYOR

  • Ünlü Amerikan dergisi New Yorker, Türk insansız hava araçları Bayraktar TB2 'leri masaya yatırmıştı. Stephen Witt'in kaleme aldığı 'Savaşın Doğasını Değiştiren Türk İHA'sı' başlıklı makalede Bayraktar TB2'nin, Kuzey Afrika'dan Kafkasya'ya kadar birçok bölgedeki başarılarına dikkat çekilmişti.

The New Yorker dergisi TB2 Bayraktar SİHA'yı kaleme aldı: Savaşın doğasını değiştiren Türk dron'u
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The New Yorker dergisi TB2 Bayraktar SİHA'yı kaleme aldı: Savaşın doğasını değiştiren Türk dron'u

ORDULARI İÇİN ÖRNEK ALDILAR

Bayraktar TB2, dünyadaki birçok ülkenin envanterine girmiş ve başarısıyla adından çokça söz ettirmişti. Bayraktar TB2'nin başarısını son olarak Fransa basını da gündeme getirdi. Basında yer alan haberde, Fransa kendi ordusu için Bayraktar TB2 benzeri silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) üretimine geçilmesi yönünde görüş bildirildiği bilgisine yer verildi.

BAYKAR paylaştı: Bayraktar TB3'ün tasarımı ve özellikleri belli oldu
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Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar insansız hava araçları arasına yeni bir üye katılıyor.
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Şirketin CTO’su Selçuk Bayraktar’ın yaptığı açıklamalara göre, Bayraktar TB-3 ismiyle çıkacak olan SİHA, gelecek dönemde hizmete girecek TCG Anadolu amfibi hücum gemisi üzerinde bulunan kısa pistten kalkış yapabilecek.
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TCG Anadolu amfibi hücum gemisi, geçtiğimiz yıl suya indirildi ve son montaj işlemlerine başlandı.
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Fakat ABD, uyguladığı ambargo ile dikey iniş-kalkış yapabilen F-35B ve diğer F-35 jetlerinin satışını iptal etti.
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Bunun ardından Türkiye, TCG Anadolu’yu SİHA ve helikopter gemisine çevirme kararı aldı.
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BAYKAR PAYLAŞTI: İŞTE BAYRAKTAR TB3 BÖYLE GÖRÜNECEK<br><br>Bu doğrultuda geliştirilen Bayraktar TB3 ise özellikleri bakımından TB2’lerin geliştirilmiş ve katlanabilen kanat yapısına sahip bir versiyonunu olarak karşımıza çıkacak. Yukarıda yer alan Baykar tarafından paylaşılmış görselde kanatların katlanma yeri seçilemiyor olsa da önceki paylaşımlarda bu şekilde olacağı belirtildi.<br><br>
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Buna ek olarak, TB3’ün fiziksel olarak daha büyük olduğunu biliyoruz. Ayrıca TB2’nin neredeyse 3 katı kadar bir yük taşıyabildiği kanatlara biraz daha fazla ağırlık binecek. Bu nedenle SİHA’nın arka ayaklarının gövde yerine kanat altına konumlandırıldığını görüyoruz.
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Bayraktar TB3’te yaşanan bir diğer güzel geliştirme ise motor tarafında. Zira bu hava aracında TUSAŞ Motor Sanayi ya da kısaca TEI tarafından üretilen 172 beygir gücündeki (TB2’den yüzde 61 daha güçlü) yerli TEI-PD170 Turbodizel Havacılık Motoru kullanılacak.
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Geçtiğimiz aylarda TEI’nin ilgili motor için Baykar’a ilk teslimatı yaptığı bilgisi verildi. Bu motorları kullanan prototiplerin ise bu yıl içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştireceği biliniyor. Yani TCG Anadolu envantere alındığında göreve hazır olacak.
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Bayraktar TB3'ün özellikleri neler?
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-Kanat açıklığı: 14 metre
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-Uzunluk: 8.35 metre<br><br>-Yükseklik: 2.6 metre
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-Kalkış Ağırlığı: 1450 kilogram<br><br>-Maksimum seyir hızı: 125 knots-160 knots (300 kms)<br><br>-Faydalı yük kapasitesi: 6 silah istasyonu – 280 kilogram
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- Havada kalış süresi: 24+ saat<br><br>-Katlanır kanat yapısı<br>Kısa pistli uçak gemilerinden otomatik kalkış ve iniş kabiliyeti
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-Görüş hattı ve ötesi haberleşme<br><br>-SATCOM uydu bağlantısı
BAYKAR paylaştı: Bayraktar TB3'ün tasarımı ve özellikleri belli oldu
SİHA üreticisi Baykar tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, Bayraktar TB3 özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı.

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