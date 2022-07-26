Dünya Rusya ve BAEden sürpriz teklif Putinin gözü Bayraktarda
ASYA SAVUNMA SANAYİ

Rusya ve BAE’den sürpriz teklif: Putin'in gözü Bayraktar'da

Ukrayna'nın satın aldığı Türk SİHA'ları karşısında savaşta büyük hezimete uğrayan Rusya'dan sürpriz bir teklif geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar ve ürettiği S/İHA'larla ilgili Rusya ve BAE'den gelen teklifleri paylaştı. Öte yandan Suudi Arabistan'ın da AKINCI TİHA'yla ilgilendiği iddia edildi.

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Rusya ve BAE’den sürpriz teklif: Putinin gözü Bayraktarda
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Başta Ukrayna-Rusya savaşının neden olduğu tahıl krizini çözerek dış politikada Türkiye’ye fark attıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bir ay aradan sonra yeninden toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda, Türkiye’nin savunma sanayisinin göz bebeği Bayraktar'a yeni müşterilerin çıktığını açıkladı. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'nın Türkiye'den alarak kendilerine karşı kullanarak başarılı hamleler yaptığı Bayraktar’ın üretimi ile ilgili Türkiye ile ortak bir çalışma yapmak istediklerini ifade etti.

BAE'DEN FABRİKA TEKLİFİ

Erdoğan, Birleşik Arap Emirliklerinin de Baykar'ın bir fabrikasının kendi topraklarından kurulmasını talep ettiğini açıkladı.

TAHIL KORİDORUNU SEÇMENE ANLATIN TALİMATI

TGRT Haber’den Buğra Olaç'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda değerlendirdiği diğer bir konu ise tahıl koridoru oldu. Ukrayna ve Rusya arasında tahıl krizinin çözülmesi için yürütülen çabalara ve diplomasi trafiğine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin bu başarasının parti tarafından seçmenlere aktarılmasını istedi.

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  • Bunun yanı sıra toplantıda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) sağlık çalışanlarına yönelik şiddetten dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) olağanüstü olarak toplanmaya çağırması ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin bu talebini değerlendirin ve üzerine çalışın talimatı verdi.

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