Dünya Koronavirüsü 3 ülkeye bulaştıran İngiliz iş insanının kimliği açıklandı
AVRUPA

İngiliz iş insanı, 11 kişiye yeni tip koronavirüs bulaştırdı

Koronavirüsü 3 ülkeye bulaştıran İngiliz iş insanının kimliği açıklandı

Koronavirüsün farkında olmadan İngiltere, Fransa ve İspanya’ya yayılmasına neden olan ‘süper bulaştırıcı’ olarak adlandırılan kişinin kimliği açıklandı. 53 yaşındaki Steve Walsh adlı iş insanının Singapur’daki bir konferansta virüsü kaptığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Steve Walsh
Steve Walsh

İngiltere'de yetkililer, 11 kişiye yeni tip koronavirüs bulaştırdığı tahmin edilen İngiliz vatandaşının temas ettiği diğer kişileri bulmaya çalışıyor.

Karantina altında tutulan 53 yaşındaki iş insanı Steve Walsh'ın virüsü Singapur'daki bir iş gezisinde kaptığı, İngiltere'ye dönmeden önce Fransa'da kaldığı kayak tesisinde de 11 kişiye bulaştırdığı tahmin ediliyor.

  • Aralarında 9 yaşında bir çocuğun da olduğu bu kişilerden beşi Fransa'da, beşi İngiltere'de, biri de İspanya'da tedavi görüyor.

Çin'de çok tartışılacak koronavirüsü önlemi: Her evden yalnızca bir kişi dışarı çıkabilecek
DÜNYA
Çin'de çok tartışılacak koronavirüsü önlemi: Her evden yalnızca bir kişi dışarı çıkabilecek

Yetkililer, İngiliz vatandaşının temas ettiği diğer kişileri bulmaya çalışırken, virüsü Walsh'tan kapanlar arasında iki doktorun bulunması nedeniyle Brighton kentindeki bir klinik geçici olarak kapatıldı.

Ayrıca kentteki bir ilkokulda çalışan bir öğretmene de virüs bulaşmış olabileceğine dair iddialar nedeniyle ailelerin çocuklarını söz konusu okula göndermediği belirtildi.

Öte yandan Walsh, yaptığı açıklamada, tamamen iyileştiğini duyurdu.

Salgın hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor: Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 43 bin 97'ye çıktı
DÜNYA
Salgın hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor: Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 43 bin 97'ye çıktı

Hiçbir belirti göstermemesine karşın şüphe üzerine hastaneye giden Walsh, virüsü taşıdığının tespit edilmesinin ardından hastanede karantinada tedavi gördüğünü söyledi.

Walsh, kendisi iyileşse de virüsün bulaştığı diğer kişileri düşündüğünü kaydetti.

"Ciddi ve yakın tehdit"

İngiltere Sağlık Bakanlığı, dün ülkedeki vaka sayısının 8'e çıktığını açıklarken yeni tip koronavirüsü "ciddi ve yakın tehdit" ilan etmişti.

Virüsün yayılmasını geciktirmek veya önlemek için yeni kararlar alan Bakanlık, koronavirüs taşıyan kişilerin zorla karantinaya alınabileceklerini ve halk sağlığına tehdit oluşturmaları durumunda istemeseler dahi tecrit edilebileceklerini duyurmuştu.

Çin’de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1017’ye çıktı: Son 24 saatte ilk kez 100'den fazla kişi öldü
DÜNYA
Çin’de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1017’ye çıktı: Son 24 saatte ilk kez 100'den fazla kişi öldü

Ölü sayısı bini geçti

Çin genelinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 1017'ye, virüsün bulaştığı teyit edilen vaka sayısı da 7 bin 333’nün durumu ciddi olmak üzere 42 bin 638'e çıkmıştı.

Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

ABDden İdlib açıklaması

ABD'den İdlib açıklaması
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

​Hadsiz Yunan milletvekili, Türk bayrağını yırtmıştı.
Ahlaken ve siyaseten iflastır

Ahlaken ve siyaseten iflastır

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert yanıt.
Etiyopya'nın mucizesi

Etiyopya'nın mucizesi

​Etiyopya-Mısır-Sudan üçgeninde yeni bir Afrika açmazı.
3 ülkeye koronavirüs bulaştırdı

3 ülkeye koronavirüs bulaştırdı

Koronavirüsü 3 ülkeye sıçratan 'süper bulaştırıcı'nın kimliği açıklandı.
Havada panik anları

Havada panik anları

Pegasus'un kaptan pilotu uçuş esnasında rahatsızlandı.
90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor

90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs hakkında önemli açıklama.
Bedelini çok ağır ödeyecekler

Bedelini çok ağır ödeyecekler

Erdoğan '​Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuştu.
Tartışıyorduk, beni dövmüyordu

Tartışıyorduk, beni dövmüyordu

Ölümden kurtardığı kadından şok sözler.
Saldırıları acilen durdurun

Saldırıları acilen durdurun

​NATO'dan Esed rejimi ve Rusya'ya uyarı.
Rejim helikopteri düşürüldü

Rejim helikopteri düşürüldü

İdlib semalarında uçuyordu muhalifler düşürdü
İş insanlarına<br> tahsilat tuzağı

İş insanlarına
tahsilat tuzağı

Vurdukları adam görüntüsünü izletip gasp ettiler.
Yarım milyonu etkileyecek

Yarım milyonu etkileyecek

​Bilim insanlarından korkunç tahmin.
Sınıra böyle gönderildi

Sınıra böyle gönderildi

Askeri araçlar sınıra trenle sevk edildi.
100 milyar dolar<br>kaybettiren hile!

100 milyar dolar
kaybettiren hile!

Gıdada taklit ve tağşiş büyük kayıplara yol açıyor.
Savcılığa ifade verdi

Savcılığa ifade verdi

Başörtülü İSMEK çalışanlarını aşağılamıştı.
Anne ben ölüyorum

Anne ben ölüyorum

20 yaşındaki genç korkunç cinayete kurban gitti.
Valilikler peş peşe açıklama yaptı, 35 ilde eğitime kar engeli: Konya, Bursa, Trabzon, Van ve Adıyaman'da okullar tatil edildi
Gündem

Valilikler peş peşe açıklama yaptı, 35 ilde eğitime kar engeli: Konya, Bursa, Trabzon, Van ve Adıyaman'da okullar tatil edildi

Yurdun büyük bölümünde etkili olan yoğun kar yağışı 35 ilde eğitimi etkiledi. Van, Rize, Trabzon, Bitlis, Artvin, Düzce, Giresun, Karabük, Zonguldak, Ordu, Şırnak, Kastamonu, Hakkari, Bolu, Samsun, Bartın, Gümüşhane, Siirt, Batman, Sivas, Erzurum, Aksaray, Kars, Kayseri, Nevşehir, Bursa, Tokat, Sinop, Konya, Niğde, Yozgat, Erzincan, Ağrı, Adıyaman ve Amasya'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Silopi Adliyesini havaya uçuracaklardı: Bina içinde çok sayıda patlayıcı bulundu
Gündem

Silopi Adliyesini havaya uçuracaklardı: Bina içinde çok sayıda patlayıcı bulundu

Silopi Adliyesinde, dün gece alınan bomba ihbarı sonrası korkunç bir plan deşifre edildi. Adliyede hizmetli olarak çalışan bir şahsın, Silopi Cumhuriyet Başsavcısını telefonla arayarak bomba ihbarında bulunması üzerine uzman ekipler harekete geçti. Adliye binasında yapılan aramalar sonrası duvarlar içine yerleştirilmiş çok sayıda patlayıcı gereçleri ele geçirildi. Olayla bağlantısı tespit edilen 6 şahıs Silopi TEM Büro Amirliğince yakalandı.
Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz trafik kazası geçirdi: Özhaseki'nin burnu kırıldı
Gündem

Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz trafik kazası geçirdi: Özhaseki'nin burnu kırıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, trafik kazasında yaralandı. Mehmet Özhaseki'nin burnunun kırıldığı trafik kazasında, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz hafif yaralandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.