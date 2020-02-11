Dünya Salgın hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 43 bin 97ye çıktı
ASYA

Salgın hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor: Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 43 bin 97'ye çıktı

Yeni tip koronavirüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen verilere göre, koronavirüs Çin dışında 24 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na yayıldı.

Haber Merkezi AA
Koruyucu giysilerdeki uzmanlar, Hong Kong'da, yeni koronavirüsün patlak vermesinin ardından konut binasından sakinleri tahliye etmeye hazırlanıyor.
Koruyucu giysilerdeki uzmanlar, Hong Kong'da, yeni koronavirüsün patlak vermesinin ardından konut binasından sakinleri tahliye etmeye hazırlanıyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı, 43 bin 97'ye ulaştı.

  • Salgın nedeniyle 1018 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının 1016'sı Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ve biri de Filipinler'de yaşandı.

Çin ana karasında 42 bin 638, Hong Kong 42 ve Makao Özel İdare Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da ise 16 vaka görüldü.

Metroda koronavirüs şakası yaptı
OYNAT 00:00
Metroda koronavirüs şakası yaptı
Rusya'da metroda, maskeli bir genç yere düşerek titremeye başladı. Yolcuların korkuyla gençten uzaklaştığı görüldü. Daha sonra gencin sosyal medyada paylaşmak için 'koronavirüs' şakası yaptığı anlaşılınca, Rus polisi genci gözaltına aldı.
  • Çin dışında koronavirüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları ise şöyle:
  • Japonya: 161
  • Singapur: 45
  • Tayland: 32
  • Güney Kore: 27
  • Malezya: 18
  • Avustralya: 14
  • Vietnam: 14
  • Almanya: 14
  • ABD: 13
  • Fransa: 11
  • İngiltere: 8
  • Birleşik Arap Emirlikleri: 8
  • Kanada: 7
  • İtalya: 3
  • Hindistan: 3
  • Filipinler: 3
  • Rusya: 2
  • İspanya: 2
  • Nepal: 1
  • Sri Lanka: 1
  • Kamboçya: 1
  • Belçika: 1
  • İsveç: 1
  • Finlandiya: 1

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