Salgın hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor: Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 43 bin 97'ye çıktı Yeni tip koronavirüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen verilere göre, koronavirüs Çin dışında 24 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na yayıldı.

Haber Merkezi 11 Şubat 2020, 10:52 Son Güncelleme: 11 Şubat 2020, 11:14 AA