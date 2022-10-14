İngiliz istihbaratı uyardı: Çin'in teknolojisini kullanmak ulusal güvenliğe büyük tehdit

İngiltere'nin elektronik istihbarat ajansının şefi, Pekin yönetiminin hem uluslararası hem de Çin sınırları içinde teknoloji üzerinde kontrol sağlama çabalarının gelecekteki küresel güvenliği ve özgürlüğü tehdit altına alacağını söyledi.

Financial News’in haberine göre, İngiltere Hükümeti İletişim Merkezi Direktörü Jeremy Fleming, Pekin'in pazarları ve insanları kontrol etmek, gözetim ve sansürü genişletmek ve otoriter sistemini dünyaya ihraç etmek için dijital para birimleri ve uydular da dahil olmak üzere bir dizi mevcut ve gelişmekte olan teknolojik aracı kullanmayı hedeflediğini söyledi.

Söz konusu politikaları "geleceğimizi tanımlayacak ulusal güvenlik sorunu" olarak nitelendiren Fleming, Çin Komünist Partisi liderliğinin "kasıtlı bir şekilde ve sabırla dünyanın teknoloji ekosistemlerini şekillendirerek stratejik avantaj elde etmek için yola çıktığını" söyledi.

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Fleming söz konusu uyarılarını Londra’daki bir konuşması sırasında dile getirdi. İngiltere Ulusal Güvenlik Ajansı'nın başkanıyla eşdeğer konumda olan Fleming, çok nadir açıklama yapmasıyla da biliniyor. Fleming, Ukrayna'daki savaş da dahil olmak üzere diğer güvenlik önceliklerini de tartışırken, konuşmasının çoğunda Pekin'den yükselen tehdide odaklandı. ABD ve diğer Batılı istihbarat yetkilileri de son yıllarda Çin sorununu giderek daha fazla varoluşsal tehdit olarak tanımlıyorlar.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, 11 Ekim'de Pekin'de düzenlenen günlük brifingde, "İngiliz yetkilinin açıklamalarının hiçbir olgusal temeli yok" ifadeleriyle yorumladı. Ning açıklamasında, "Çin'in teknolojik gelişimi, Çin halkı için yaşamları daha iyi hale getirmeyi amaçlıyor. Kimseyi hedef almıyor ve bununla birlikte daha az tehdit oluşturuyor" sözlerine yer verdi. Çin daha önce Batı tarafından yöneltilen ‘teknolojik gelişmeleri karanlık amaçlar için kullanmaya çalıştığı’ yönündeki suçlamaları da reddetmişti.

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HUAWEI TARTIŞMASI DEVAM EDİYOR

Fleming, Pekin'in ulusal güvenlik tanımını etkili bir şekilde genişlettiğini, böylece teknolojinin kontrol, değerler ve etki için bir savaş alanı olduğunu söyledi. Pekin'in dünya çapında teknoloji ihraç ederek "müşteri ekonomileri ve hükümetleri" yaratmaya çalıştığını söyledi.

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Fleming belirli şirketlerin adını vermedi. Ancak Batılı yetkililer uzun zamandır Çin devi Huawei Technologies'in telekomünikasyon ekipmanlarının Pekin tarafından dijital casusluk veya diğer kötü niyetli siber faaliyetler yürütmek için kullanılabileceği konusunda uyarıyorlar. Huawei ve Çin, iddiaları defalarca reddetti.

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İstihbarat şefi, Pekin'in merkez bankası dijital para birimi oluşturma çabalarının, baskıcı yönetim için işlemleri izlemesine imkan sağlayacağını söyledi. Merkeziyetçi bir sanal para birimi, Çin'in gelecekte Ukrayna savaşı sırasında Rusya'ya uygulananlar gibi uluslararası yaptırımlardan kaçınmasına da izin verebilir.

GPS YERİNE ÇİN UYDUSU

Fleming, Çin'in Beidou uydu sisteminin, ABD'ye ait olan yerleşik Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) ağına bir alternatif olarak tasarlandığını ve Pekin yönetiminin Çin vatandaşlarını ve işletmelerini bu uydu ağını benimsemeye zorladığını söyledi.

BATI TEKNOLOJİYE YATIRIM YAPMALI

"Benzer düşünen müttefiklerin kolektif eylemi olmadığı sürece Çin devletinin farklı değerleri teknoloji yoluyla ihraç edilecek" uyarısında bulunan Fleming, Batılı devletleri gelişmekte olan kuantum bilgisayarlar gibi teknolojilere daha fazla yatırım yapmaya çağırdı. İstihbarat şefi Çin’in hırslarını köreltmek için ülkeler ve endüstriler bazında iş birliğinin artırılmasının önemine işaret etti.

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Fleming'in konuşması, temmuz ayında Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray’in ve İngiltere'deki mevkidaşı MI5 Genel Müdürü Ken McCallum'ın iş dünyası liderleriyle paylaştığı mesajlarla benzerlik gösteriyor. Wray ve McCallum, özellikle Batılı teknoloji şirketlerinin fikri mülkiyetlerinin potansiyel olarak çalınması konusunda Çin casusluğu hakkındaki uyarılarını yineledi.

PUTİN YANLIŞ HESAPLADI

Fleming, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline değinerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli yanlış hesaplamalarının savaş alanında şaşırtıcı maliyetlere yol açtığını söyledi.

İstihbarat şefi, Putin için “İçeriden çok az muhalefet gelmesiyle birlikte karar verme mekanizmasının kusurlu olduğu kanıtlandı. Bu, yargılamada stratejik hatalara yol açan yüksek riskli bir stratejidir. Kazanımları tersine çevriliyor. Rusya'nın insan ve ekipman maliyetleri şaşırtıcı boyutlarda. Biz ve tıpkı sahadaki Rus komutanların da bildiği gibi malzeme ve cephanelerinin tükenmekte olduğunu biliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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