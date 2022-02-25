İngiltere: Çin'in Ukrayna'nın bağımsızlığını desteklemesini bekliyoruz

Rusya’nın Ukrayna saldırılarının ardından ülkedeki siviller ülkeyi ve kalabalık kentleri terk etmeye başladı. Gelişmeler sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, genel seferberlik ilan etti. Zelenskiy, Putin'e barış çağrısı yaparak sorunların çözümü için masayı işaret etti.

İNGİLTERE'DEN RUSYA'NIN MÜTTEFİKİ ÇİN'E ÇAĞRI: UKRAYNA'YI DESTEKLEYİN

Ukrayna'yı işgale Avrupa'da en sert tepki gösteren ülkeler arasında yer alan İngiltere'den Rusya'nın müttefiki Çin'e 'destek olun' çağrısı yapıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Çin'in, Ukrayna'nın bağımsızlığını desteklemesini bekliyoruz." dedi.

BÜYÜKELÇİYİ ODASINDAN KOVMUŞTU

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı, geride kalan gün Rus Büyükelçisini Bakanlığa çağırarak defalarca yalan söylemesi nedeniyle 'kendisinden utanması gerektiğini' belirtmiş ve ofisinden kovmuştu.

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ÇİN İŞGALDEN ABD'Yİ SORUMLU TUTMUŞTU

Pekin yönetimi, Rusya'nın askeri müdahalesini doğrudan kınamayan az sayıdaki ülke arasında yer almıştı. Çin, Ukrayna konusundaki açıklamalarında, ABD'yi bölgedeki gerilimi kışkırtmakla suçlamıştı.