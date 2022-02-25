Dünya İngiltere Çinin Ukraynanın bağımsızlığını desteklemesini bekliyoruz
AVRUPA

İngiltere: Çin'in Ukrayna'nın bağımsızlığını desteklemesini bekliyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın müttefiki Çin'e 'bağımsızlığa destek olun' çağrısı yaptı. İngiliz Bakan, "Çin'in, Ukrayna'nın bağımsızlığını desteklemesini bekliyoruz." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İngiltere: Çinin Ukraynanın bağımsızlığını desteklemesini bekliyoruz
Liz Truss

Rusya’nın Ukrayna saldırılarının ardından ülkedeki siviller ülkeyi ve kalabalık kentleri terk etmeye başladı. Gelişmeler sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, genel seferberlik ilan etti. Zelenskiy, Putin'e barış çağrısı yaparak sorunların çözümü için masayı işaret etti.

İNGİLTERE'DEN RUSYA'NIN MÜTTEFİKİ ÇİN'E ÇAĞRI: UKRAYNA'YI DESTEKLEYİN

Ukrayna'yı işgale Avrupa'da en sert tepki gösteren ülkeler arasında yer alan İngiltere'den Rusya'nın müttefiki Çin'e 'destek olun' çağrısı yapıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Çin'in, Ukrayna'nın bağımsızlığını desteklemesini bekliyoruz." dedi.

BÜYÜKELÇİYİ ODASINDAN KOVMUŞTU

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı, geride kalan gün Rus Büyükelçisini Bakanlığa çağırarak defalarca yalan söylemesi nedeniyle 'kendisinden utanması gerektiğini' belirtmiş ve ofisinden kovmuştu.

ÇİN İŞGALDEN ABD'Yİ SORUMLU TUTMUŞTU

Pekin yönetimi, Rusya'nın askeri müdahalesini doğrudan kınamayan az sayıdaki ülke arasında yer almıştı. Çin, Ukrayna konusundaki açıklamalarında, ABD'yi bölgedeki gerilimi kışkırtmakla suçlamıştı.

Ukrayna ordusu Rus konvoyunu imha etti
OYNAT 00:29
Ukrayna ordusu Rus konvoyunu imha etti
Ukrayna'nın Sumi kentinde, Ukrayna ordusu Rus askeri araçlarından oluşan konvoyu imha etti. Çatışma sonrasında bölgeye gelen pek çok kişi, imha edilen araçları görüntüledi.

Kadirov'a bağlı Çeçenler Ukrayna'yla savaşmak için Kiev'e geliyor
OYNAT 00:29
Kadirov'a bağlı Çeçenler Ukrayna'yla savaşmak için Kiev'e geliyor
Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'a bağlı Çeçenistan askerleri, Ukrayna'yla savaşmak için Kiev'e gidiyor.

Ankara'da sürücü motokuryeye saldırdı
OYNAT 00:41
Ankara'da sürücü motokuryeye saldırdı
Ankara'da, trafikte yol vermeme nedeniyle tartışan motokurye ile kadın sürücüsünün tekmeli yumruklu kavgası cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Ukraynalı siviller savaşa hazır: Kamuflaj giyinip silahlandılar
OYNAT 00:21
Ukraynalı siviller savaşa hazır: Kamuflaj giyinip silahlandılar
Rus birliklerinin Kiev'i kuşatmasının ardından Ukraynalı sivillerden oluşan gönüllüler, kamuflaj giyinip silahlanarak başkentin çeşitli noktalarında oluşturulan mevzilerde küçük gruplar halinde bekleyişe başladı.
Vaka sayısında düşüş

Vaka sayısında düşüş

​Türkiye'nin 25 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.
Lider haftanın açılışını yapıyor

Lider haftanın açılışını yapıyor

​Trabzonspor Kayserispor maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

​Fiyat yüzde 22 düştü, talep yüzde 62 arttı.

Aslan'a zorlu rakip

Aslan'a zorlu rakip

​Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde dünya deviyle eşleşti.

Kiev'den kaçış

Kiev'den kaçış

​Halk tren garına akın etti.

Zelenskiy'nin çağrısına Putin'den yanıt geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.