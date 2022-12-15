İngiltere 2024'e kadar havalimanlarındaki güvenlik kurallarını değiştirecek

Hükümetin internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiltere havalimanları için geçerli olan güvenlik süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan yeni mevzuat duyuruldu.

Açıklamada, ülkenin büyük havalimanlarının güvenlik noktalarında 2 yıl içerisinde uygulamaya konulacak yeni sistemle, özellikle yolcular için güvenlik kontrollerinin kolaylaştırılacağı bildirildi.

Yeni sistemde, güvenlik personelinin, yolcuların çantalarından alınacak 3 boyutlu görüntü sayesinde taşıdıkları eşyalara dair daha ayrıntılı bilgilere sahip olacağı ve daha gelişmiş yöntemlerle tehdit tespiti yapılabileceği belirtildi.

Yolcuların halihazırda güvenlik noktalarında kabin bagajlarından tablet, dizüstü bilgisayar ve sıvıları çıkarmaları gerekirken yeni sistemde bu kuralın kaldırılmasının yanı sıra sıvılar için 100 mililitre ile sınırlandırma kuralı da 2 litreye çıkarılacak.

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Sitede, İngiltere Ulaştırma Bakanı Mark Harper'ın görüşlerine de yer verildi.

Harper, havalimanlarında güvenlik kontrollerinin artırılacağını aktararak "2024'e kadar İngiltere'deki büyük havalimanlarında en son güvenlik teknolojisi kurulu olacak, bu teknoloji bekleme sürelerini azaltacak, yolcu deneyimini iyileştirecek ve en önemlisi potansiyel tehditleri tespit edecek." ifadesini kullandı.

Havalimanlarına tarama ekipmanlarını ve süreçlerini güncellemek için Haziran 2024'e kadar süre verildi. Bu zamana kadar yolcular için aksi bildirilmediği sürece eski güvenlik kuralları geçerli olacak.

Yeni sistemin, dünya çapında birçok ülkede uygulanmaya başlandığı biliniyor.