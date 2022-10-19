Ekonomi İngilterede enflasyon son 40 yılın zirvesinde
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İngiltere'de enflasyon son 40 yılın zirvesinde

İngiltere'de enflasyon, enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek eylülde yıllık yüzde 10,1 ile son 40 yılın zirvesine ulaştı.

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Haber Merkezi AA
İngilterede enflasyon son 40 yılın zirvesinde
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İngiltere'de tüketici fiyat enflasyonu Eylül ayında beklentilerin üzerinde arttı. Üretici fiyatlarında da yıllık artış beklentiyi aştı.

Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre İngiltere'de tüketici fiyatları Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 artışla son 40 yılın zirvesine ulaştı.

Ekonomistler, Ağustos ayında yüzde 9,9 olan yıllık enflasyonun Eylül ayında yüzde 10,0 olmasını bekliyorlardı.

Eylül ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Beklenti yüzde 0,4 artış olacağı yönündeydi.

Çekirdek TÜFE de Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,5 artış gösterdi. Yıllık artışın yüzde 6,4 olacağı öngörülüyordu.

Perakende Fiyat Endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 12,6 artış gösterdi.

Eylül ayında İngiltere'de üretici çıktı fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9 arttı. Beklenti yüzde 15,6 artış olacağı yönündeydi.

Çekirdek ÜFE de Eylül'de bir önce aya göre yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 14,0 artış ortaya koydu.
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