Emekli Haziran ayı maaş takvimi netleşti: SSK - Bağkur emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, erken yatacak mı?

"SSK - Bağkur emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, erken yatacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli ve memur maaşı Haziran ayı ödeme günleri yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle hak sahiplerinin gündemine geldi. Milyonlarca emekli ve kamu çalışanı, Haziran ayı maaşları ödemeleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Bayram az bir zaman kala memur ve emekli aylığı ödeme tarihine odaklanıldı. Normal şartlarda SGK 4A,4B,4C emekli aylığı ödemeleri tahsis numarasına göre her ay hesaplara aktarılıyor. Peki SSK - Bağkur emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, erken yatacak mı?

1 / 10 "SSK - Bağkur emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, erken yatacak mı? Emekli maaşlar ayın kaçında yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı bu sene 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Emekliler aylık ödemelerini tahsisat numarasına göre 17 ile 26'sı arasında alırken, memur maaşları da her ayın 15'inde hesaplara geçiyor. Bayram gibi özel durumlar sebebiyle maaşların erken tarihte hesaplara aktarılması gibi durumlar söz konusu olabiliyor.

2 / 10 EMEKLİ MAAÇI (SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI) BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI 2024? Kurban Bayramı yaklaşırken maaşların da erken yatıp yatmayacağı da gündeme geldi. Normal düzenle emekli maaşları SSK için 17’si ve 26’sı arasında, Bağkur için de ayın 25'i ve 28'i arasında ödeniyor.

3 / 10 Kurban Bayramı arefesi 15 Haziran Cumartesi gününe denk gelirken, bayram ise 16-19 Haziran arasında idrak edilecek. 2023 Kurban Bayramı'nda emekli aylığı ödemeleri bayramdan önce hesaplara geçmişti. 2024 Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran'a denk geliyor. Bu sebeple emekli maaşı ödemelerinin de bayramdan önceki hafta yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

4 / 10 MEMUR AYLIKLARI KURBAN BAYRAMI'NDAN ÖNCE YATAR MI? Memurlar, normal şartlarda her ay maaşlarını ayın 15’inde alıyor. Arefe ve bayramın aylıkların yatırıldığı tarihe denk gelmesi sebebiyle ödeme takvimi merak ediliyor.

5 / 10 Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda memur maaşları bayramdan önce yatmamış ve her zaman yatırıldığı tarihte, ayın 15'inde hesaplara geçmişti.

6 / 10 Ancak arefe gününün 15 Haziran'a ve Kurban Bayramı'nın 16 Haziran'a denk gelmesi sebebiyle memur memur maaşlarının da önceki hafta yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

7 / 10 2023 YILINDA BAYRAMDAN ERKENDEN HESAPLARA AKTARILMIŞTI Kurban Bayramı geçtiğimiz yıl 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde idrak edilmişti. Geçtiğimiz sene SSK emeklilerine ödemeler bayram sebebiyle 17-21 Haziran'da, Bağ-Kur emeklilerine 22 Haziran’da ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 23 Haziran'da aylıkları ödenmişti.

8 / 10 SSK 4A EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

9 / 10 Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.