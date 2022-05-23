İngiltere küresel gıda krizinden muzdarip: Genetiği değiştirilmiş ürünlere izin verilecek

Rusya-Ukrayna savaşından dolayı önemli gıda ürünlerinin ihracatı engelleniyor. Bu da Afrika'daki büyük bir kıtlık tehdidi de dahil olmak üzere küresel olarak artan gıda fiyatlarına ve kıtlıklara yol açıyor.

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Hükümet bu hafta, çiftliklerin hastalığa karşı daha dirençli olacak veya daha az su ve gübreye ihtiyaç duyacak şekilde düzenlenmiş çeşitleri ekerek daha fazla ürün yetiştirmesine izin verecek bir yasa tasarısı sunacak.

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Çevre Bakanı George Eustice, "Hassas teknolojiler, hastalıklara ve iklim değişikliğine karşı doğal direnci olan mahsullerin üremesini hızlandırmamıza, topraktaki besin maddelerini daha iyi kullanmamıza ve böylece daha az gübre ile daha yüksek verim elde etmemize olanak sağlıyor." dedi.

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