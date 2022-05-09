Dünya İngilterede 7 yetişkinden birinin gıdaya ulaşma güvencesi yok
AVRUPA

İngiltere'de 7 yetişkinden birinin gıdaya ulaşma güvencesi yok

İngiltere'de yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre ülkedeki yedi yetişkinden birinin (7.3 milyon kişi) gıdaya ulaşım güvencesi bulunmuyor. Araştırma ayrıca geçen ay 2 milyondan fazla yetişkinin ayın bir gününü maliyetini karşılayamadıkları için yemek yemeden geçirdiklerini ortaya koydu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İngilterede 7 yetişkinden birinin gıdaya ulaşma güvencesi yok
Foto: Arşiv.

İngiltere'de günlük yaşama etki eden hayat pahalılığı etkisini artırıyor. Yapılan kamuoyu yoklamasına göre, ülkedeki yedi yetişkinden birinin (7.3 milyon kişi) gıdaya ulaşım güvencesi bulunmuyor.

  • Gıda kısıtlamasına gitme ve/veya öğün atlamak zorunda kalanların sayısı da yılın ilk üç ayında yüzde 57 arttı.

Guardian'da yer alan habere göre İşçi Parti'nin gölge kabinesindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jonathan Ashworth, elde edilen bulguları 'yıkıcı' olarak tanımladı.

Food Foundation isimli düşünce kuruluşu tarafından yapılan araştırmaya göre, 2.6 milyon çocuk eskisine oranla daha küçük öğünler yediklerini ya da öğün atlamak zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

Vakfın Başkanı Anna Taylor, durumun hızla "bir ekonomik krizden, sağlık krizine" doğru ilerlediğini söyledi.

Ülkenin en büyük enerji sağlayıcılarından biri, hükümeti gelecek yıl için öngörülen hane başı 1000 sterlin düzeyindeki artış için harekete geçme çağrısı yapmıştı.

Ülkede 'gıda bankası' olarak anılan merkezler, kendilerine başvuran kişilerin, buzdolabı kullanımı ya da pişirme gerektirmeyen besinlere yöneldiğini işaret ediyor. Bu da enerji fiyatlarının haneler üzerindeki baskısına bağlanıyor.

Bu hızlı kötüleşmede, artan enerji, gıda ve petrol fiyatları ile birlikte, sosyal yardım ödemelerinin enflasyonun geride kalması da gösteriliyor.

Food Foundation "şoke edici" ilk bulgular sonrası kamuoyu araştırmasını bir kez daha yaptıklarını ve aynı sonuçları aldıklarını açıkladı.

Muhalefet iktidarı suçluyor

Birçok faktör nedeniyle Nisan ayında gıdaya erişim güvencesi olmayanların sayısının artması bekleniyor.

  • İşçi Partisi, Başbakan Boris Johnson'ı durumdan sorumlu tutuyor ve "iktidarın elinde çözüm olmadığını" savunuyor.

Londra İtfaiye Departmanı, ısınmak için evinde ateş yakan bir adamın evini yakması sonrası bir uyarı mesajı yayımlamak zorunda kaldı.

İngiltere'de fiyatlar, son 30 yılda kaydedilen en yüksek oran olan yüzde 7 artmış durumda.

İngiltere Merkez Bankası enflasyonun gelecek aylarda yüzde 10 seviyesine çıkabileceğini öngörüyor.

Merkez Bankası, ülkede son 30 yılın en yüksek enflasyon oranının görülmesinden sonra faiz oranını yüzde 0,75'ten yüzde 1'e çıkardı.

Beş bin TLye 14 ülke gezdi

Beş bin TL'ye 14 ülke gezdi

​"Hayallerimi içine koyduğum çantamla yola çıktım".
Üzerinden çıkan para şaşırttı

Üzerinden çıkan para şaşırttı

​Bebeğiyle çöpten yemek yiyormuş gibi yapıyordu.
Rusyanın askeri geçit töreninin hava kuvvetleri bölümü hava şartlarından dolayı iptal edildi

​Milyonlarca çalışan gözünü yarınki toplantıya çevirdi.

Renk değiştiren Selfie canavarı

Renk değiştiren Selfie canavarı

​“İlk olan özellikleri ile V23 5G Türkiye'de!”

​Fotoğraflarla belgelendi: Tarihi yapılar talan edildi.

Putin 'Rusya Zafer Günü'nde konuşuyor.

​Yetkililer açıklama yaptı: Vatandaşlar panikledi.

Bitcoin'de düşüş sürüyor: Beş ayın dibinde
Ekonomi

Bitcoin'de düşüş sürüyor: Beş ayın dibinde

Kripto para piyasalarında yaşanan kriz gündem oldu. Küresel piyasalarda meydana gelen değişimin kaynağı ise ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele etmek adına faiz artırımına girmesi ve enflasyonun seyrine göre artırımlarına devam edeceğinin sinyalini vermesi . ABD borsaları ile korelasyon içinde olan kripto paralarda da satışlar hızlandı. Bitcoin 5 ayın dibinde işlem görüyor. Bitcoin'in neden düştüğü merak ediliyor. Bitcoin neden düşüyor son dakika kripto para piyasası çökerken yatırımcılar BTC fiyatlarının niye düştüğünü merak ediyor.
Putin: Vatanımız için savaşıyoruz
Dünya

Putin: Vatanımız için savaşıyoruz

Sovyet zaferinin 77'nci yıldönümü için hazırlıklar tamamlandı. Hem başkent Moskova'daki Kızıl Meydan hem de Vladivostok kentinde 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında askerî geçit töreni düzenlendi. Rus lider Vladimir Putin, Zafer Günü konuşmasında ''Batı Rusya'yı dinlemek istemedi, başka planları vardı. Ukrayna'da yapmamız gerekenleri yaptık, bağımsızlık için yapık. Rus askerleri kendi toprakları için savaşmaktadır. Nato, Donbas ve Kırım’a girmek istiyordu. Ukrayna’da bağımsızlığımız için yapmamız gerekeni yaptık'' açıklamasında bulundu.
The Economist’ten Osmanlı vurgulu Türkiye analizi: Afrika’da büyüyorlar
Ekonomi

The Economist’ten Osmanlı vurgulu Türkiye analizi: Afrika’da büyüyorlar

The Economist'te yayımlanan analiz haberde, Türkiye'nin Afrika ülkelerinde ekonomik alanda artan ilişkileri ele alındı. The Economist'in haberde yer verdiği 'Osmanlı Gücü' ifadeleri de dikkat çekti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.