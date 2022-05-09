İngiltere'de 7 yetişkinden birinin gıdaya ulaşma güvencesi yok

İngiltere'de günlük yaşama etki eden hayat pahalılığı etkisini artırıyor. Yapılan kamuoyu yoklamasına göre, ülkedeki yedi yetişkinden birinin (7.3 milyon kişi) gıdaya ulaşım güvencesi bulunmuyor.

Gıda kısıtlamasına gitme ve/veya öğün atlamak zorunda kalanların sayısı da yılın ilk üç ayında yüzde 57 arttı.

Guardian'da yer alan habere göre İşçi Parti'nin gölge kabinesindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jonathan Ashworth, elde edilen bulguları 'yıkıcı' olarak tanımladı.

Food Foundation isimli düşünce kuruluşu tarafından yapılan araştırmaya göre, 2.6 milyon çocuk eskisine oranla daha küçük öğünler yediklerini ya da öğün atlamak zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

Vakfın Başkanı Anna Taylor, durumun hızla "bir ekonomik krizden, sağlık krizine" doğru ilerlediğini söyledi.

Ülkenin en büyük enerji sağlayıcılarından biri, hükümeti gelecek yıl için öngörülen hane başı 1000 sterlin düzeyindeki artış için harekete geçme çağrısı yapmıştı.

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Ülkede 'gıda bankası' olarak anılan merkezler, kendilerine başvuran kişilerin, buzdolabı kullanımı ya da pişirme gerektirmeyen besinlere yöneldiğini işaret ediyor. Bu da enerji fiyatlarının haneler üzerindeki baskısına bağlanıyor.

Bu hızlı kötüleşmede, artan enerji, gıda ve petrol fiyatları ile birlikte, sosyal yardım ödemelerinin enflasyonun geride kalması da gösteriliyor.

Food Foundation "şoke edici" ilk bulgular sonrası kamuoyu araştırmasını bir kez daha yaptıklarını ve aynı sonuçları aldıklarını açıkladı.

Muhalefet iktidarı suçluyor

Birçok faktör nedeniyle Nisan ayında gıdaya erişim güvencesi olmayanların sayısının artması bekleniyor.

İşçi Partisi, Başbakan Boris Johnson'ı durumdan sorumlu tutuyor ve "iktidarın elinde çözüm olmadığını" savunuyor.

Londra İtfaiye Departmanı, ısınmak için evinde ateş yakan bir adamın evini yakması sonrası bir uyarı mesajı yayımlamak zorunda kaldı.

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İngiltere'de fiyatlar, son 30 yılda kaydedilen en yüksek oran olan yüzde 7 artmış durumda.

İngiltere Merkez Bankası enflasyonun gelecek aylarda yüzde 10 seviyesine çıkabileceğini öngörüyor.

Merkez Bankası, ülkede son 30 yılın en yüksek enflasyon oranının görülmesinden sonra faiz oranını yüzde 0,75'ten yüzde 1'e çıkardı.