Dünya İngiltere Myanmardaki darbeden sorumlu askerlere "yaptırım" kararı aldı
AVRUPA

İngiltere Myanmar'daki darbeden sorumlu askerlere "yaptırım" kararı aldı

İngiltere'nin, Myanmar’da sivil yönetime darbe yapan askerlere yönelik yaptırım kararı aldığı bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada, Myanmar Savunma Bakanı General Mya Tun Oo, İçişleri Bakanı Korgeneral Soe Htut ve İçişleri Bakan Yardımcısı Korgeneral Than Hlaing hakkında temel insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle yaptırım kararı verildiği kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Myanmar ordusunun ve polisinin yaşam hakkı, toplanma, ifade özgürlüğü gibi temel insan haklarını ihlal ettiği ve keyfi tutuklamalarda bulunduğu belirtildi.

İnsan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle yaptırım kararı

  • Açıklamada, Myanmar Savunma Bakanı General Mya Tun Oo, İçişleri Bakanı Korgeneral Soe Htut ve İçişleri Bakan Yardımcısı Korgeneral Than Hlaing hakkında temel insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle yaptırım kararı verildiği kaydedildi.

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Yaptırım kararı kapsamında darbeden sorumlu tutulan 3 askerin varlıklarının dondurulacağı ve bunlara seyahat yasağının uygulanacağı ifade edilen açıklamada, Myanmar Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu ile diğer siyasilerin keyfi tutuklanması kınandı.

  • Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dışişleri Bakanı Dominic Raab, uluslararası müttefikleriyle Myanmar’daki insan hakları ihlallerinden orduyu sorumlu tuttuklarını ve Myanmarlılar için adalet arayışlarının devam edeceğini ifade etti.

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Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

  • Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı. BM ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

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Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken, polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı. Gözaltı süresi iki kez uzatılan Suu Çii, 1 Mart'taki mahkeme duruşmasına kadar gözaltında tutulacak.

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