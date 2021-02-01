Dünya Myanmarda askeri darbe Ordu ülke yönetimine el koydu
ASYA

Myanmar ordusu ülke yönetimine el koydu

Myanmar'da askeri darbe: Ordu ülke yönetimine el koydu

Myanmar ordusu seçimlerde hile yapıldığını gerekçe göstererek ülkede askeri darbe yaptı. İktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi Sözcüsü Myo Nyunt, Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii ile partinin diğer yöneticilerinin gözaltına alınmasının ardından ordu, ülke yönetimine el koyduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Myanmar ordusu ülke yönetimine el koydu.
Myanmar ordusu ülke yönetimine el koydu.

Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde gerçekleşen gözaltların ardından darbe iddiaları doğrulanırken, ülke idaresinin artık Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu duyuruldu.

Açıklamada, darbenin 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği vurgulandı.

Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini belirtti.

Myanmar'da iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi Sözcüsü Myo Nyunt, Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Win Myint, Suu Çii ve partinin diğer yöneticilerinin sabahın erken saatlerinde ordunun yaptığı baskın sonucu gözaltın alındığını açıklamıştı.

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GÖZALTINA ALINMAYI BEKLİYORDU

"Halkımızdan düşünmeden karşılık vermemesini ve yasalara uygun şekilde hareket etmesini istiyorum." ifadesini kullanan Myo Nyunt, kendisinin de gözaltına alınmayı beklediğini belirtmişti.

Myanmar zulmünden kaçan Rohingyalılar
FOTOĞRAF 10
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Myanmar Rakhayn bölgesinde halen devam eden askeri operasyonlardan kaçan bir kadın Cox Bazar'da devlet hastanesinde yatıyor.
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Myanmar zulmünden kaçan Rohingyalılar
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Myanmar zulmünden kaçan Rohingyalılar
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Myanmar zulmünden kaçan Rohingyalılar
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Myanmar zulmünden kaçan Rohingyalılar
Title
Myanmar zulmünden kaçan Rohingyalılar
Title
Myanmar zulmünden kaçan Rohingyalılar
Title
Myanmar zulmünden kaçan Rohingyalılar
Title
Myanmar zulmünden kaçan Rohingyalılar
Title
Myanmar zulmünden kaçan Rohingyalılar
Myanmar zulmünden kaçan Rohingyalılar
Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara yönelik uyguladığı zulüm halen devam ediyor.

ANAYASA'NIN FESHEDİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ülkede, 8 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili hile tartışmalarının sürdüğü sırada Genelkurmay Başkanı 27 Ocak'ta, kanunların düzgün şekilde uygulanmaması halinde Anayasa'nın feshedilebileceğini açıklamıştı.

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