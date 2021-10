İngiltere'de bir sağlık skandalı daha: Tutkalla tedavi edilen iki çocuk yaşamını yitirdi

İngiltere'nin başkenti Londra benzeri görülmemiş bir sağlık skandalı ile çalkalanıyor. Great Ormond Street Hastanesi'ndeki iki çocuğun ölümü sonrası yetkililer çocukların "hatalı" bir cerrahi tutkalla tedavi edilmiş olabilecekleri iddiasıyla acil bir soruşturma başlattı. BBC Türkçe'nin habere göre; 5 çocuk Londra'daki ünlü hastanede 'histoakril tutkal' gruplarıyla tedavi edildi. Tedavi edilen çocuklardan ikisi hayatını kaybetti.

Bu yılın başında cerrahi müdahalelerde kullanılan tutkalın bazı serilerinin beklenenden daha yavaş sertleştiği tespit edildikten sonra, söz konusu ürün için geri çağırma bildirimi yayınlanmıştı.

Hastaneden açıklama: Tek faktör tutkal değil

Hastane yetkilileri yaptığı açıklamada hastaların zarar görmesinde tek faktörün tutkal olmayacağını belirterek, "Her şeyden önce düşüncelerimiz etkilenen çocukların aileleriyle birlikte. Hatalı tutkal ve onunla tedavi edilen tüm hastalar için kapsamlı bir olay araştırması başlattık. Yapılan araştırma tutkalın bazı durumlarda zarara katkıda bulunmuş olsa da, ölümlerde tek veya ana faktör olmasının pek mümkün olmadığını ortaya koydu. Ölen hastaların her ikisi de ciddi ve karmaşık tıbbi durumlara sahipti ve bunları düzeltme prosedürü her zaman yüksek derecede risk taşıyor" ifadelerini kullandı.

Sorunlu ürünler listelenmiş

Hastane, B Braun tarafından üretilen tutkalın 3 Mart'ta kısmi olarak geri çağrıldığını belirtirken 26 Nisan'da hastane tedarik ekibi, B Braun'dan etkilenen parti numaralarını listeleyen bir e-posta aldı. Alınan önlemlerin düzgün bir şekilde uygulanmadığı ortaya çıkan hastane güvenlik bildirimlerinin dağıtılma şekliyle ilgili ayrıca bir soruşturma başlattı.

İlk skandal değil

Aynı hastane 2010 yılında 10 yaşındaki bir kızın beynine yanlışlıkla yapıştırıcı enjekte edilmesi sonrası 2,8 milyon sterlinlik bir tazminat ödemesi yapmak zorunda kalmıştı