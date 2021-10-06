Dünya İngilterede hastaneden randevu alamayan kadın 11 dişini kendisi çekti
AVRUPA

İngiltere'de hastaneden randevu alamayan kadın 11 dişini kendisi çekti

Sağlık sistemindeki aksaklıklarla sık sık gündeme gelen İngiltere'de skandal bir olay yaşandı. İngiltere'de bir kadın hastaneden randevu alamadığı için 11 dişini kendisi çekti. Defalarca 111'i arayarak yardım isteyen kadın " Ağrı kesici alın" cevabı ile karşılaştı.

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Haber Merkezi Diğer
İngilterede hastaneden randevu alamayan kadın 11 dişini kendisi çekti
​İngiltere'de hastaneden randevu alamayan kadın 11 dişini kendisi çekti.

Sağlık sistemindeki aksaklıklarla sık sık gündeme gelen İngiltere'de skandal bir olay yaşandı. İngiltere'de bir kadın hastaneden randevu alamadığı için 11 dişini kendisi çekti.

İngiltere'nin doğusundaki 40 bin nüfuslu Bury St Edmunds kasabasında yaşayan Danielle Watts, dişleriyle kendi başına ilgilenmek zorunda kaldığını ve 11 dişini çektiğini söylüyor.

YER BULAMADIM

"Yardım alabileceğim hiçbir yer yoktu. Kayıtlı olduğum dişçi altı yıl önce kapandı ve çocuklarımla birlikte kayıt yaptırabileceğimiz başka bir yer bulamadık. Kaydımı başka bir yere nakletmediler. Başlangıçta çok bir şikayetim yoktu ama son 2,5 yılda diş etlerim çekildi ve kemik kaybı nedeniyle dişlerim sallanmaya başladı."

AĞRI KESİCİLERLE İDARE ET!

Watts sözlerini şöyle sürdürdü "Birkaç kere ambulansı aradım, durumun acil olmadığını, yüzümün şişmediğini, bu yüzden ağrı kesicilerle idare etmem gerektiğini söylediler."

"Başvurabileceğim hiçbir yer kalmamıştı. Kaydolmaya çalıştığım dişçiler, Ulusal Sağlık Sistemi üzerinden randevu almadıklarını, para ödersem hizmet alabileceğimi söylediler. Ama o kadar parayı nereden bulabileceğimi bilmiyorum."

Danielle Watts'ın en son 2015'te gittiği Diş Hastanesi'nin kapandığı ve Watts'ın sonraki yıllarda Ulusal Sağlık Sistemi'nden randevu alamadığı biliniyor.


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