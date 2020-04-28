İngiltere'de bir sağlık skandalı daha: Eldivenleri çift değil tek saymışlar

Koronavirüsle mücadele sağlık sistemi çöküşün eşiğine gelen İngiltere'de yeni bir skandal daha patladı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri hükümetin teslim edilen eldivenlerin sayısını çok göstermek için eldivenleri teker teker saydıklarını açıkladı. BBC'nin Panaroma belgeselinde ortaya atılan iddiaya göre bir çift eldiveni iki eldiven olarak sayan hükümet yetkilileri sağlık personelini 'kandırmakla suçlanıyor'.

'Ulusal utanç'

Hükümet yetkililerinin 273 milyon çift eldiveni teker teker sayarak 546 milyon eldiven olarak gösterdikleri ifade edildi. İngiliz sunucu Piers Morgan

bu skandalı 'ulusal utanç' olarak niteledi.

Belgeselde ayrıca hükümetin önlük ve maske gibi koruyucu ekipmanları yeteri kadar stoklayamadığı ve daha önce ek önlük tedarik edilmesi yönündeki uyarıları da dikkate almadığı belirtildi.

Öte yandan ülkede yapılan bir araştırmada doktorların dörtte birinin tek seferlik koruyucu malzemeleri tekrar kullanmak zorunda kaldıkları ortaya çıktı.

İngiltere'de sağlık skandalları büyük tartışmalara neden oluyor. Salgınla mücadelede en ön sırada görev alan 3 hemşirenin teçhizat yetersizliği nedeniyle çöp poşeti giymek zorunda kalmaları çok konuşulmuştu. Ülkede daha önce de Sağlık Bakanı Matt Hancock'un henüz siparişi verilmeyen sağlık ekipmanları için "yolda" demesi tartışmalara yol açmıştı.

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 21 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 157 bini aştı.