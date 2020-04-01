İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 563 arttı

Ekonomi

TİSK açıkladı: Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek vereceklerini bildirdi. İşletmelere 2 milyon maske dağıttıklarını söyleyen Akkol "Üye sendikalarımızın dağıttıklarıyla sayı 3 milyona çıktı. İşletmelere gönderilmek üzere 100 bin ton dezenfektan temin ettik. İşveren sendikalarımızın üye işletmelere destek olabilmek için kuracakları yardımlaşma ve dayanışma fonundaki sınırın nakit mevcutlarının yüzde 25'inden yüzde 35'ine yükseltilmesini talep ederek, bunun yasalaşmasını sağladık" açıklamasında bulundu.