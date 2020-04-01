İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 563 arttı

İngiltere’de korona virüs nedeniyle son 24 saatte 563 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ölenlerin sayısı 2 bin 352’ye yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 29 bin 474’e ulaştı.
İngiltere’de korona virüs nedeniyle son 24 saatte 563 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ölenlerin sayısı 2 bin 352’ye yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 29 bin 474’e ulaştı.
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