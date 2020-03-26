Dünya İngilterede koronavirüs antikor testleri yakında satışa sunulacak
AVRUPA KORONAVİRÜS

İngiltere'de koronavirüs antikor testleri yakında satışa sunulacak

İngiltere'de koronavirüs antikor testleri yakında satışa sunulacak

İngiltere'de kişilerin yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hiçbir belirti göstermeden ya da hafif belirtilerle atlatıp atlatmadıklarını öğrenebilmelerini sağlayacak antikor testlerinin yakında internetten satışa sunulacağı bildirildi.

Haber Merkezi AA
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Başbakan Boris Johnson, günlük basın toplantısında, Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) koronavirüs kriziyle başa çıkmasına yardımcı olunması amacıyla yaptıkları talebe beklentilerin üzerinde olumlu cevap geldiğini söyledi.

Johnson, "Dün talebimizi dile getirdiğimizde birkaç gün içinde 250 bin gönüllü bulmayı umuyorduk ancak sadece 24 saat içinde 405 bin kişinin çağrıya olumlu cevap verdiğini söyleyebilirim." dedi.

Gönüllüler, Ulusal Sağlık Hizmetleri çalışanlarının yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere yönelik görevlerini devralarak sağlık personelinin Kovid-19 hastalarıyla daha fazla ilgilenebilmelerine olanak sağlayacak.

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Antikor testleri satışa sunulacak

  • Ulusal Enfeksiyon Servisi Direktörü Sharon Peacock, parlamentoda yaptığı açıklamada, 3,5 milyon antikor testi aldıklarını bunların "günler içinde" internet üzerinden satışa sunulacağını ifade etti.

Antikor testleri, vücutta mevcut durumdaki virüsü tespit eden antijen testlerinin aksine, kişinin virüse yakalandıktan sonra bağışıklık geliştirip geliştirmediğini öğrenme imkanı sunuyor.

İngiltere, bu testlerle virüsü kapıp da hastalanmadan atlatanların bunu öğrenmesiyle herhangi bir endişe duymadan işe gitmelerini sağlamaya çalışıyor.

Bu arada, parlamentoda Başbakana Sorular oturumu, parlamenterler arasında yeterli mesafe bırakılması için 30'ar dakikalık 2 ayrı bölüm olarak yapıldı. İlk bölüme katılanlar, salonu boşalttıktan sonra diğer parlamenterler içeri girdi.

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Öte yandan virüsün İngiltere'deki kurbanları arasında 21 yaşındaki Chloe Middleton'ın da olduğu kaydedildi. Genç kadının annesi Diane Middleton, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, kızının önceden herhangi bir hastalığı olmadığını belirterek, virüsü hafife alanların yeniden düşünmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca İngiltere'nin Budapeşte Büyükelçi Yardımcısı 37 yaşındaki Steven Dick, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Dick'in önceden herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Gün içinde ayrıca 71 yaşındaki İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyrulmuştu. 71 yaşındaki prensin "hafif semptomlar gösterdiği, onun dışında sağlıklı olduğu" belirtilmişti.

Bugünkü sayılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, İngiltere Kamu Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı dün 335'ten 422'ye çıkmış, vaka sayısı da 8 bin 77 olmuştu.

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