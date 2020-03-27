Dünya İngiltere Başbakanı Boris Johnson da koronavirüse yakalandı
KORONAVİRÜS

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da koronavirüse yakalandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Ülkede salgının görüldüğü ilk günlerde, toplumsal bağışıklılık kazanılması için virüsün kontrollü bir şekilde yayılması stratejisini izlemiş, hiçbir tedbir alınmamış, karantina uygulanmamış; ancak gelen tepkiler ve artan vakalar üzerine bu karardan vazgeçilmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İngiltere Başbakanı Boris Johnson
​İngiltere Başbakanı Boris Johnson

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten etkilenen son isimlerden biri İngiltere Başbakanı Boris Johnson oldu. Test sonuçlarının pozitif çıktığını Twitter hesabından duyuran Johnson, hastalığın hafif seyrettiğini, görevini karantina altındayken sürdüreceğini belirterek, "Son 24 saatte hafifte olsa bazı semptomlarım olduğunu fark ettim ve koronavirüs test sonucum pozitif çıktı. Şu an karantinadayım fakat video konferans yoluyla virüsle savaşta hükümet çalışmalarını yönetmeye devam edeceğim. Hep birlikte bunu yeneceğiz" açıklamasında bulundu.

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Prens Charles da koronaya yakalanmıştı

İngiltere Veliaht Prensi Charles da dün koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurmuştu. 71 yaşındaki Veliaht Prens'in de karantinada olduğu açıklanmıştı. Balmoral'da karantina altındaki prensin eşi Camilla'nın test sonucunun ise negatif çıktığı ifade edilmiş, 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth en son 12 Mart'ta Buckingham Sarayı'nda Prens Charles ile görüntülenmişti.

İngiltere dünyayı tehdit ediyor
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İngiltere dünyayı tehdit ediyor

'Sürü bağışıklığı' politikası geri tepti

İngiltere salgının görüldüğü ilk günlerde, toplumsal bağışıklılık kazanılması için virüsün kontrollü bir şekilde yayılması stratejisini izlemiş, olağanüstü önlem almayarak tüm dünyayı tehdit etmişti. Ancak uzmanların ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporları ve eleştirilerin ardından hükümet geri adım atmıştı. Halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı.

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